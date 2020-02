Afirma AMLO que no evade su responsabilidad ante protestas contra feminicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no aplica “la política del avestruz”en el caso de los feminicidios.

Durante la conferencia mañanera, al tiempo de que un grupo feminista se manifestaba afuera del Palacio Nacional, el tabasqueño aseguró que no tiene ningún cargo de conciencia con ese tema que volvió a reactivarse tras el reciente asesinato de Ingrid Escamilla.

“No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no ejerzo la política del avestruz. No tengo ningún problema de conciencia. Las mujeres tienen todo el derecho de manifestarse. Nosotros venimos de la lucha social, yo no soy un fifí. Llevó más de 40 años luchando por causas justas”, dijo.

Luego añadió que tampoco es un presidente surgido de la élite, insensible o simulador.

Y ante el cuestionamiento de la activista Frida Guerrera, López Obrador se vio obligado a lanzar un decálogo en contra de los feminicidios.

Dijo estar en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones; instó a proteger la vida de todos los seres humanos; consideró una cobardía agredir a la mujer. Aseguró que es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo; se pronunció por respetar a las mujeres; censuró las agresiones y los crímenes de odio contra mujeres. Además aplaudió el castigo a los responsables de la violencia de género; ofreció que su gobierno se va a ocupar siempre de garantizar siempre la seguridad de las mujeres, y aseguró que se garantizará la paz y la tranquilidad en México, informó la agencia Apro.

Defiende venta de “cachitos” a empresarios

En la conferencia mañanera, López Obrador habló también de las críticas recibidas por la cena ofrecida a 100 empresarios el pasado miércoles con motivo de la rifa del valor del avión presidencial.

“Ese es el problema, nos confunden, Yo no soy Salinas. Eso si calienta. Tantos años de lucha, de mantener en alto nuestros ideales, principios, para caer en el influyentismo.

“En vez de decir que esto es inédito, dicen sablazo, extorsión, influyentismo. Es interesante el tema y vamos a estar debatiendo sobre esto como seis meses porque la rifa es el día 15 y va a venir el avión y vamos a invitar al Reforma a que haga un reportaje y que nos diga si estuvo bien si se compró el avión”, remachó.