En suspenso dictamen sobre ratificación de titular de Ismujeres

En medio de una batalla verbal, integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia, mantienen trabada la discusión sobre la solicitud de ratificación de la titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Reyna Araceli Tirado Gálvez.

La presidenta de la comisión legislativa, Francisca Abeyó Jordá, presentó para su votación un dictamen de rechazo a la solicitud presentada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel de ratificar a la titular de Ismujeres.

En el documento leído, la diputada de Morena expuso que el mandatario no había enviado al Poder Legislativo el expediente de Tirado Gálvez para analizar si cumplía el perfil, además que consideró que no llevaba una planeación estratégica en los programas de atención y prevención a favor de las mujeres, y que existían voces de colectivos de mujeres que no están de acuerdo con su ratificación.

En contrapropuesta, la diputada del PRI, Mónica López Hernández, presentó una solicitud de modificación al dictamen para que se emitiera favorable a la ratificación de la titular de Ismujeres.

La reunión de trabajo de la comisión que inició a las 9:00 de la mañana se entrampó por la discusión ya no por la ratificación o no de la titular de Ismujeres, sino en el procedimiento para llegar a la votación.

La diputada del PRI defendió su postura de que debía primero votarse su propuesta, y por otro la de la legisladora de Morena que se negó a hacerlo porque sostuvo que primero debía votarse el dictamen que había presentado.

El combate verbal entre las legisladoras llevó a decretar un receso para dirimir cuál era el procedimiento que debía acatarse según la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y se aprovechó también para que los integrantes de la comisión asistieran a una reunión para la instalación del grupo técnico para aplicar el Protocolo Alba, realizada en el Salón Constituyentes de la misma sede legislativa.

Tras el receso, lejos de ser más tersa la discusión, las posiciones entre las diputadas Mónica López Hernández y Francisca Abeyó subieron de tono y se tornaron más ásperas, a la que se sumó la diputada priísta Cecilia Moreno para respaldar la posición de su compañera de bancada.

El diputado de Morena, Pedro Lobo, expresó que no era posible que precisamente en esa comisión la discusión se estuviera haciendo con gritos.

En medio de la discusión, la directora de Asuntos Jurídicos, Aída Inzunza, pretendió aclarar técnicamente el procedimiento para exponer que debía votarse el dictamen presentado inicialmente, y que no procedía votar la propuesta de la diputada Mónica López porque daba un sentido inverso al dictamen, y que en todo caso debía posteriormente emitirse un nuevo dictamen.

De nuevo se emitió otro receso, ya que la diputada Mónica López pidió un tiempo para conocer la opinión de sus asesores jurídicos. De regreso, mantuvo su posición al argumentar que le asistía su derecho de pedir una votación a la propuesta de modificar el dictamen.

Al continuar firme la posición de la diputada del Morena y del PRI, se decidió por emitir un nuevo receso indefinido, aunque más tarde trascendió que la comisión reanudaría sus trabajos el próximo lunes por la mañana.

Aunque no se levantó una votación, manifestaron su opinión en contra del dictamen la diputada priísta Mónica López, de Morena, Pedro Lobo y del PAS, Angélica Díaz. A favor, Francisca Abeyó y su compañera de bancada, Flor Emilia Guerra.