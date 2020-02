Califica Morena como un ‘secretario de farandula’ a titular de SEPyC

Mientras que el titular de SEPyC, Juan Alfonso Mejía López, presumió sus logros a nivel nacional en la prueba PLANEA y el Programa “Primero de Primaria es Muy Tarde”, el diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta, lo calificó como un “secretario farandulero, más que ético y profesional”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización expresó que no compartía la visión en los indicadores que estaba presentando en la comparecencia porque los quería legitimar con aplausos, como el resto de secretarios estatales que habían acudido al Congreso del Estado.

“Usted está metido en todos los actos de corrupción que hay dentro de la Secretaría de Educación Pública”, y que parecía que estaba subordinado a sus subalternos, señaló.

Zazueta Zazueta manifestó que debió hablar del abandono de escuelas y las razones por las que no se atiende a los maestros que están necesitando del apoyo, no solamente los recomendados, como ha sido toda la vida, al no respetarle los órdenes de prelación al momento de otorgar las plazas.

Durante la comparecencia el titular de la SEPyC lamentó que con la nueva Reforma Educativa no se han expedido las leyes secundarias, situación que ha dejado a la interperie a maestros con enormes vacíos en la ley.

El diputado morenista cuestionó que no debe justificarse en la falta de leyes secundarias para hablar de los problemas de los maestros, ya que la situación que viven los docentes es de antaño, y han “hecho lo que han querido en la otorgación de plazas, y ha acomodado a quien les da la gana”.

Mejía López argumentó que los datos presentados no eran afirmaciones propias, sino eran indicadores de órganos externos como el lugar que coloca en 2019 a Sinaloa en el segundo lugar del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), o el reconocimiento de la empresa LEGO, por los sobresalientes resultados con el Programa “Primero de Primaria es Muy Tarde” que será replicado en al menos cinco entidades del país.

Defendió ante los diputados que los docentes de inglés, tras una espera de 15 años, se otorgaron los primeros nombramientos a 300 de ellos, además que pese al recorte presupuestal federal se mantienen en funcionamiento las Escuelas de Tiempo Completo.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Flor Emilia Guerra, señaló que hay asignaturas pendientes en Sinaloa en materia de educación, como el que los maestros tengan seguridad y respeto a sus derechos laborales, especialmente los docentes del programa de Telebachillerato Comunitario.

Al participar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Guadalupe Iribe Gazcón, destacó que Sinaloa haya pasado del lugar 26 al segundo lugar en el tablero nacional de la prueba PLANEA.

Consideró que ese logro no es producto de la casualidad ni de la buena suerte, sino del trabajo sistemático, de acumulación de experiencias, voluntad de docentes y servidores públicos en el ramo educativo.

En la misma comparecencia, participó también el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa, Álvaro Ruelas Echave, quien destacó el haber terminado con las aulas de cartón en todo el estado, gracias a una disposición expresa del gobernador Quirino Ordaz Coppel y la puesta en marcha de un novedoso sistema de construcción sustentable e incluyente.

Durante la comparecencia grupos de maestros inconformes portaron cartulinas y pancartas en los cuales acusaron a Mejía López de estar en contubernio con el líder Daniel Amador para el reparto de plazas.

Otro grupo de maestros disidentes del SNTE 53, portaron mantas, para denunciar que se habían cancelado los exámenes de oposición para la otorgación de plazas en la Escuela Normal de Sinaloa.

En el encuentro con el titular de la SEPyC, la diputada postuada por el PES, Karla Montero Alatorre, se refirió a la asistencia de “paleros” en el Salón Constituyentes, en donde ser realizó la comparecencia, y pidió la aceptación en las escuelas de programas en favor de la protección de animales.