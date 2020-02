Por encima de cualquier transporte está el transeúnte: IMPLAN

Remoción de puentes peatonales, implementación de cruces a nivel de banqueta e intervenciones de urbanismo táctico en cruceros conflictivos. Son medidas que polemizan en la ciudadanía pero que vienen a brindar prioridad al peatón.

Así lo explica el actual titular del Instituto Municipal de Planeación de Culiacán (IMPLAN), Alberto Medrano Contreras, previo a la implementación del más reciente proyecto en el centro histórico con la apertura a peatones de un tramo de la calle Morelos, entre Antonio Rosales y Malecón Viejo.

“No es descubrir el hilo negro, el hecho de la peatonalización obedece a un gran plan. Por encima de cualquier transporte está el peatón y las acciones que estamos realizando van enfocadas primeramente a que la ciudadanía vayamos compartiendo esa misma visión, es una manera de educar si se quiere tomar por ese lado pero al final de cuentas es necesario para nosotros porque se trata del manejo de la ciudad en términos funcionales y en términos de calidad de vida”.

A través de los años el término movilidad en Culiacán fue creciendo, sin embargo, se le estuvo dando prioridad al automóvil. El ejemplo está en el par vial, obra que se realizó sin consulta previa y con una inversión de más de 85 millones de pesos.

Esta administración del IMPLAN escoge la calle Morelos para una intervención, y según explica Medrano Contreras, es en función de las normas del Plan Parcial Culiacán Zona Centro y por la función como conexión peatonal entre el centro de la ciudad con la zona del Tres Ríos y el parque las Riberas.

“El proyecto inicia hace años, todo el tema de la movilidad urbana sustentable es un proyecto que inició aquí en el IMPLAN cuando se hizo el primer estudio de movilidad precisamente de la ciudad en el cual se vertió primeramente el término movilidad que antes no existía, antes era vialidad y transporte y a raíz de eso se generó toda una política pública que ha ido evolucionando con el paso del tiempo”.

La intervención dio inicio este sábado 8 y durará hasta el domingo 23 de febrero y trabajarán en coordinación el IMPLAN, la Dirección de Vialidad y la Subgerencia de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán, la Dirección de Movilidad de la SEDESU y Mapasin.

Al inicio de esta administración, el alcalde tuvo algunas diferencias con ciudadanos debido a la implementación de pasos peatonales seguros. Una de ellas polémica como el situado sobre el Malecón Viejo frente al parque acuático. Finalmente la obra fue removida prácticamente por orden del gobierno del estado.

Sin embargo las obras pro peatón continúan en el IMPLAN. Como antecedente se encuentra la intervención del Malecón Nuevo, justo en el tramo de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS. Ahí, un accidente ya cobró una vida de un peatón, una estudiante universitaria.

Otro paso peatonal polémico fue el construido sobre el bulevar de las Américas afuera de CU, frente al Jardín Botánico. En junio de 2019 una joven fue atropellada por un motociclista justo en ese sitio. Ambos perdieron la vida.

“Tuvimos la suerte de que el alcalde fuera un promotor de estos proyectos. No es sencillo para una persona de imagen pública política dedicarle tiempo a estos temas porque regularmente no son populares. Si te fijaste en todo ese proceso hubo mucha crítica por parte de los conductores, no te digo de la ciudadanía porque finalmente nos dimos cuenta que huno gente tanto a favor como en contra. A final de cuenta son actos de civilidad, es educación en la vía pública”.

Con esta medida, la radicalización del peatón toma más forma. Las calles peatonales son áreas de una ciudad fuertemente restringidas o prohibidas al uso del automóvil, donde prevalece la circulación de peatones y en algunos casos usuarios de transporte no motorizado.

En el caso de la calle Morelos, las acciones “radicales” para el uso cotidiano de las personas en la calle, la pregunta al titular del IMPLAN es qué es lo que sigue.

“Nosotros le llamamos revitalización del centro y tiene que ver no únicamente con la posibilidad de brindar el paso a los peatones o a los ciclistas… pero el tema se trata de eso, y revitalizarlo es precisamente generar las condiciones de caminar. La calle no se está cerrando, al contrario, se está abriendo a otras formas, el centro de está adaptando a otras formas para hacerlo más atractivo, más caminable”.

El estudio previo

Personal del IMPLAN realizó del 26 al 28 de marzo obras para aforar la calle Morelos en el tramo Rosales—Malecón Viejo. La obra se realizó en horarios de 6:00 a 9:00 horas, posteriormente del mediodía a las 15:00 horas y finalmente de 17:00 a 21:00 horas. Según estudiaron previamente, esos horarios son los de mayor afluencia en el sector.

El estudio del aforo arrojó que la hora de máxima demanda es entre 18:00 y 19:00 horas con hasta 880 peatones. En ese horario hubo además un reparto modal del 78 por ciento peatonal contra el 22 por ciento de automóviles.

Posteriormente realizaron encuestas a usuarios. El 78 por ciento de los encuestados señalaron trasladarse en urbanos, del cual el 40 por ciento lo hace diario y el 24 por ciento de 2 a 3 veces por semana.

También realizaron encuestas a comerciantes, donde el 82 por ciento comentó creer que sus ventas mejorarían si pasaran más personas caminando. En ese sentido señalaron la necesidad de mejorar la iluminación así como la vigilancia del sector por las noches.

Culiacán es el tercer lugar en mortalidad en hechos de tránsito entre los 2 mil 456 municipios de la República y el cuarto lugar a nivel nacional en heridos de hechos de tránsito. Sin embargo, apenas a un 46 por ciento de los encuestados les gustaría que la calle fuera peatonal.

Artículo publicado el 09 de febrero de 2020 en la edición 889 del semanario Ríodoce.