No llegó el 10 para México en la Serie del Caribe

México, representado por los Tomateros de Culiacán, fueron eliminados en semifinales en la Serie del Caribe 2020 en Puerto Rico; tendrán que esperar un año más para buscar la décima corona caribeña; el manager Benjamín Gil afirmó que está orgulloso por el trabajo que realizaron sus jugadores; cinco aztecas fueron incluidos en el Equipo Todos Estrellas.

El décimo título en una Serie del Caribe para México tendrá que esperar un año más.

El jueves, Tomateros de Culiacán, representando al equipo mexicano, cayó en semifinales ante Cardenales de Lara (Venezuela), esfumándose así el sueño de levantar la décima corona.

Con esta eliminación, se convierte en la cuarta Serie del Caribe en la que México no ostentará el título.

La última ocasión en la que un representativo mexicano se coronó fue durante 2016 cuando los campeones de la LMP, Venados de Mazatlán, resultaron campeones en Santo Domingo, República Dominicana.

Desde el triunfo de los mazatlecos, Águilas de Mexicali, Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán en dos ocasiones han asistido a la Serie del Caribe, sin conseguir el décimo cetro para el país.

Gil, contento con sus jugadores

“Me voy orgulloso del trabajo de mi equipo. Creo que fuimos el mejor equipo, pero estas son las cosas misteriosas del béisbol que no pueden explicarse”, dijo el manager de Tomateros de Culiacán (México), en la conferencia, después de caer en semifinales con Venezuela.

“Ellos dieron solamente dos hits (Cardenales de Lara) y uno solo de esos salió del infield, que fue el doble por regla que impulsó la carrera. Nosotros bateamos nueve y no logramos ejecutar a la hora cero, pero repito, no hay nada que lamentar. ¿Qué me hubiera gustado ganar? Eso es más que obvio, todos vinimos a eso, pero lo más importante es que lo dimos todo en el terreno y siempre buscamos la manera de luchar hasta el final”, agregó el Matador.

Guindas al Equipo Todos Estrellas

Cinco peloteros de los Tomateros de Culiacán fueron seleccionados al Equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe 2020.

El receptor Alí Solís, el primera base Joey Meneses, el segunda base Ramiro Peña, el jardinero central Rico Noel y el pitcher abridor Édgar Torres, fueron seleccionados por los periodistas que cubren el evento en el estadio Hiram Bithorn.

Además, tres peloteros de los Toros del Este (Dominicana) aparecen en la lista como el jardinero izquierdo Rubén Sosa, el lanzador relevista Ramón Ramírez y el bateador designado Yordany Valdespín.

El campocorto Alí Castillo es el único venezolano en el equipo, que se completa con los puertorriqueños Enmanuel Rivera en la tercera base y Henry Ramos en la pradera derecha.

Como mejor manager fue escogido Lino Rivera, de la novena dominicana.

Presentan la SC en Mazatlán 2021

Durante la Asamblea Ordinaria de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) se realizó la presentación de la próxima Serie del Caribe Mazatlán 2021.

Ismael Barros, Presidente Ejecutivo del Club Venados de Mazatlán, presentó en la asamblea detalles del evento, como lo es el remodelado estadio Teodoro Mariscal, una breve historia del equipo anfitrión, así como los atractivos turísticos que ofrece la “Perla del Pacífico”.

La última ocasión en la que Mazatlán fue sede de la Serie del Caribe fue en 2005, cuando los Venados lograron llevarse el cetro caribeño en su casa y ante su afición.

Artículo publicado el 09 de febrero de 2020 en la edición 889 del semanario Ríodoce.