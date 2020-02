No hay luz en la presa Santa María; conflictos con los comuneros podrían cancelar obra

Ya han transcurrido dos años de la fecha original que ICA ofreció para concluir la construcción de la presa Santa María en el municipio de Rosario, pero la falta de resolución del conflicto social ha obligado al gobierno federal y estatal a postergar la fecha.

Todo 2019 la obra estuvo detenida en medio de negociaciones entre el gobierno del estado y los comuneros que no llegaron a buen término, toda vez que éstos últimos mantienen al día de hoy una demanda de amparo vigente.

Ya han transcurrido más de 30 días del 2020 y la elaboración de una ficha técnica roja que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) elaboró para hacerla llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), alertó a los productores frutícolas del sur de Sinaloa.

Ismael Díaz, presidente de la Comisión Baluarte Presidio (Cobalpre), explicó que la elaboración de esa ficha técnica roja es cuando se busca la cancelación de los proyectos y se registra con un folio ante la SHyCP.

“Ahorita no está en Hacienda, no lo ha pasado Conagua a Hacienda, pero ya tiene una ficha roja, está preparada ya, sabemos de buena fuente que ya se tiene, pero está en stand by. Ya son muchos meses que la obra está parada y no se ha vislumbrado la solución al problema social que tiene la construcción de la presa bajo un amparo, no se ha podido construir”, indicó.

Expuso que existe una alta posibilidad de que si no se resuelve el conflicto que hay entre los comuneros y el gobierno del estado, la obra sea cancelada.

El martes de la semana pasada, dijo, sostuvo una reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien junto con otros gobernadores del PRI se acababa de reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que la obra sí va para adelante.

Puede que haya la mejor intención de darle para adelante a la continuación de la obra, pero el problema es que está entrampado, agregó, y si el amparo no se resuelve, no va a avanzar.

En caso de que prospere la ficha técnica roja ante la SHyCP, no se ha previsto que el proyecto pueda ser modificado y en lugar del mega proyecto que tiene una compleja ingeniería, pudieran explorarse otras opciones, Ismael Díaz indicó que no existe tal.

“En el lugar donde se está haciendo la presa no puede hacerse algo menor, esa es la realidad, lo único que podría hacerse menor es no poner la hidroeléctrica, pero sería un error para la generación de energía sustentable porque el monto total de la presa, incluyendo la hidroeléctrica, es de 19 mil millones”, detalló.

Ante este panorama de retraso en el avance de la obra, Ismael Díaz lamentó que el sector productivo siga padeciendo sequías que se ha agudizado en los últimos tres años.

Este 2020 pinta un poco diferente, agregó, por las lluvias que se registraron, pero 2017, 2018 y 2019 han sido un descalabro brutal para la productividad de la zona.

“Se está marginando al sur, que de por sí no producimos, Escuinapa no llega al 1 por ciento del Producto Interno Bruto de todo el estado, igual pasa con Rosario que no llega al 1 por ciento, andan en el .9 cada uno, ahí nada más se mide en qué situación estamos y hasta donde podríamos subir si contáramos con presas, que sería de hasta un 5 por ciento”, consideró.

Pedirán cuentas a Quirino por el desdén hacia comuneros

A través de un punto de acuerdo, el diputado local y ex alcalde de Rosario, Edgar González Zataráin, solicitará una revisión del conflicto legal que mantiene sin resolver el gobierno del estado con los comuneros.

“Para que busquemos responsables, deslindemos responsabilidades sobre los funcionarios del gobierno estatal que han provocado que este proyecto quede en el abandono, y que además nos den cuentas a detalle de lo no ejercido y se ha ido a subejercicio”, dijo.

La única inversión que hizo en 2019 fue el pago a dos comuneros, uno por 205 mil pesos y otro por 2.5 millones por concepto de bienes distintos a la tierra.

“¿Por qué ese desdén? Tendrá qué decir el gobernador y no con evasivas sino realmente afrontando la responsabilidad que le corresponde, ¿Por qué ese desdén hacia el proyecto de desarrollo del sur?”, cuestionó.

El diputado por el PRD señaló que no es posible que el gobernador tenga más interés por invertir en un estadio de futbol en Mazatlán para el que presupuestó 142 millones de pesos tan solo para detalles y en el que ha invertido 600 millones más, mientras que para la presa el presupuesto en 2020 apenas es de 80 millones de pesos.

“Con esos 600 millones podría haber resuelto con mucha facilidad el problema de la Santa María desde hace mucho tiempo, con eso pudo haber indemnizado y le hubiera sobrado para reubicar a los pobladores y terminar con ese conflicto, pero no tuvo la voluntad, pero le interesan más las obras de estadios para concesionársela a sus amigos y grupos de empresarios que lo único que hacen es lucrar”, aseveró.

El desdén del gobernador se ha demostrado desde 2018 al grado que ni siquiera reubicaron al pueblo, que era uno de los compromisos principales en el pliego petitorio.

“No cumplieron con reubicar al pueblo, no atendieron a la población de Santa María en temas básicos mínimos como apoyos alimenticios, medicamentos, caminos y un puente dañado, que estaban en manos del gobierno del estado y no voltearon a verlos”, indicó.

Al tiempo, aparecieron unos abogados haciendo creer a los comuneros que podían cobrar 700 millones de pesos, lo que entrampa que se le pueda dar una solución.

“Confundieron a los comuneros, los hicieron creer que podían sacar mucha ventaja de esto y que podían cobrar cantidades estratosféricas como 700 millones de pesos que plantean de indemnización, y donde el valor de la hectárea se eleva a más de 300 mil pesos con ese avalúo que traen”, dijo.

El legislador criticó que al tiempo se hayan invertido los papeles, pues anteriormente era el estado el más interesado en avanzar con la construcción de la presa mientras que la federación mostraba lentitud, y ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya comprometió mil millones de pesos, es el estado el que refleja desinterés.

Artículo publicado el 09 de febrero de 2020 en la edición 889 del semanario Ríodoce.