Lo público y lo privado

El video donde el alcalde de Mazatlán empina el codo con una botella de whiskey Buchanan’s y ofrece generosamente un chorro ardiente en medio de los aplausos de la concurrencia, es la muestra de lo que un político que aspira no debe hacer porque lo perjudica. Todos, en ese momento, le festejaron el desplante alcohólico que luego provocó reacciones encontradas en las redes sociales. Unos, continuaban el festejo y otros lo criticaban por el daño que esa imagen producía a la investidura de la representación política.

Más todavía, cuando Noroeste hizo circular el video y el alcalde fue el primero en comentar con un escueto ¡Sin hipocresías!, lo que era un señalamiento poco sutil sobre el medio que lo exhibía. Sin embargo, fue Alfredo Reynaga Chicuate, uno de los fundadores de Morena Mazatlán que le contestó molesto y contundente: “…y sin vergüenza alguna, una falta de respeto a la 4T y a todos los verdaderos ‘morenos’ que no buscamos el poder por el poder y que luchamos por un cambio verdadero, no para que usted anduviera con este tipo de ridiculez, que demostró su verdadera esencia”.

Es claro que el video divide las opiniones y más si hay detrás de ellas, la operación política de control de daños mediante elementos distractores, buscando reducir el asunto a una cuestión de mera diversión a la que todos tenemos derecho y de cortesía. En especial cuando estamos en medio de la bacanal que se arma cuando se presentan cantantes del calibre del Julión Álvarez, un personaje al que no hace mucho tiempo se le vinculó a uno de los cárteles de la droga por lavado de dinero y qué aun así o, por eso, convoca multitudes en un estado donde la narco cultura es el pan de cada día.

Sin embargo, un alcalde no es cualquier ciudadano, no es usted o yo, aunque parezca que no hay distingo, y es que aquel tiene una representación que juró guardar y hacer guardar por lo que establece la Constitución y las leyes que de ella emanan, pero también por las formas del buen parecer que exige un cargo único entre cientos de miles de ciudadanos.

Bien lo decía Jesús Reyes Heroles, uno de los mayores ideólogos liberales que ha producido este país: en política la forma es fondo, o sea si un político se conduce con desfachatez está en su esencia; si un político abusa del poder delegado está en su naturaleza ser un abusón; igual si es prepotente, está en su esencia o si es alcohólico está en su personalidad.

El alcalde de marras seguramente se mueve bajo la máxima de que “lo que no mata engorda” y que este nuevo escándalo —luego del que generó la engañifa de la Riviera Mazatlán— terminará siendo un plus en su imagen política. Y es que eso llevaría a otra máxima de nuestros políticos de que “vale más que hablen mal de uno a que no lo mencionen” en los medios de comunicación. Finalmente, esta visión parte de algo que es muy cierto: la memoria frecuentemente es flaca, la apuesta es que los ciudadanos den vuelta a la hoja con un nuevo escándalo del día a día.

Pero, igual, se equivoca: en política la conversión de negativos en positivos solo puede existir en la imaginación, y en una mente falta de oficio político, sin duda, este tipo de desplantes alcohólicos tarde que temprano traerá consecuencia sea en la imagen de la representación de su partido al postular este perfil de candidatos o en lo político electoral, porque los errores siempre se pagan.

O sea, no se puede minimizar y menos banalizar un asunto de este calibre, o peor pensar que tiene que ver con que se trata de una dialéctica de hipócritas y no hipócritas, donde el alcalde se muestra tal cual, llano como cualquiera de los que nos sentamos en la Fonda del Chalío… y los que no lo hacen. Allá ellos con sus prejuicios y mojigaterías.

Pero, ya veremos, la política no funciona así.

Al tiempo.

Artículo publicado el 09 de febrero de 2020 en la edición 889 del semanario Ríodoce.