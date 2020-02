Abren camino al patíbulo político de ‘Billy’ Chapman

Queda firme sentencia a alcalde de Ahome por violencia política en contra de Síndica Procuradora

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó dos recursos de reconsideración de sentencia presentada por el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, el Billy Chapman y cinco de sus principales directores de área por ataques a la Síndica Procuradora, Angelina Valenzuela Benites, y allanó el camino para que el Congreso del Estado de Sinaloa inicie el juicio de procedencia en contra del Presidente Municipal.

A la par, la ofendida y reivindicada inició el 6 de enero del 2020 un segundo proceso en contra de Chapman Moreno por reincidencia y por incumplir la sentencia que el 2 de diciembre del 2019 le dictó el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa al condenarlo a una disculpa pública, reinstalación de personal cesado indebidamente, y a reponer las omisiones continuas por violaciones al derecho político-electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo que constituía violencia política de género y acoso laboral.

“El día que debió cumplir la sentencia, sus seguidores me insultaron, gritaron, empujaron y trataron de impedir que llegara al cabildo. Evidentemente, trataron de que la sentencia no se cumpliera a cabalidad. Me inconformé por el procedimiento aprobado por el cabildo, y un juez de sentencia resolverá el asunto. Espero que conmine al alcalde al cumplimiento al pie de la letra de la condena”.

El tribunal electoral deberá sesionar a más tardar la tercera semana de febrero y dictaminar la inconformidad.

En tanto, el diputado local, Juan Ramón Torres Camacho, secretario de la Comisión Permanente y presidente de la Comisión Instructora de la Sexagésima Tercera (LXIII) Legislatura del Congreso de Sinaloa afirmó que sólo se está a la espera de que se notifique la sentencia firme del expediente TESIN-JDP- 21/2019 concluido en el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en contra del alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno para iniciar el proceso de procedencia y determinar a lo que haya lugar.

“No existe ningún compromiso político de protección al Presidente Municipal, ni tampoco estamos amarrados de manos para proceder, procuraremos dar justicia por excesos en el ejercicio del poder, por abusar de su investidura, ya sea por omisión o por intensión. En cuanto se nos notifique, se procederá”, dijo el legislador que obtuvo el escaño por la preferencia de electores del Tercer Distrito Electoral que corresponde a Ahome.

En tanto, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Borunda Meléndez urgió al Congreso de Sinaloa someter a la justicia al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno por el ejercicio abusivo y burlón del poder público al denostar a las instituciones, ofender a la síndica procuradora e incumplir con sanciones impuestas por tribunales.

“Deben de detener la impunidad con la que gobierna y proceder en su contra, sin desechar las imputaciones que los colectivos y la sociedad le endilgan”, dijo.

Por su parte, Ariel Alonso Aguilar Algándar, Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) posteó que con la nueva resolución termina la carrera política del alcalde de Ahome, Billy Chapman pues al ser sentenciado por violencia política se acredita que no tiene una manera honesta de vivir y se convierte en un sujeto inelegible electoralmente e impedido para contender en cualquier elección. “A Dios gracias”, dijo.

En la víspera, este 6 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó por improcedentes los recursos de reconsideración que intentaron el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, en el proceso 9/2020 y sus funcionarios, Juan Francisco Fierro Gaxiola (Secretario del Ayuntamiento), Ana Elizabeth Ayala Leyva (tesorera), Gilberto Estrada Barrón (Director de Administración del Ayuntamiento), Solangel Sedano Fierro (Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente) y Jonathan Gutiérrez Palomares (Director Jurídico) en el expediente 10/2020.

La sala consideró insuficientes e irrelevantes los alegatos de los inconformes y dejó firme, definitiva e inatacable la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) en el expediente 21/2019 dictada el dos de diciembre del 2019 en el caso de Protección de los Derechos Políticos Electorales promovida por Angelina Valenzuela Benites en contra del Presidente Municipal de Ahome y cuatro funcionarios de su gabinete.

La sentencia obliga a los condenados a proporcionar a la síndica toda la información, elementos materiales y humanos para el desempeño de las funciones y emitir una disculpa pública, así como a Seguridad Pública de que proporcione la seguridad a la funcionaria y vincula al cabildo para el cabal cumplimiento de la resolución.

También dio vista a la Contraloría Interna para proceda en contra de los funcionarios y dio vista al Congreso del Estado para los efectos legales conducentes. El caso se dio por terminado.

Las fechas fatales

2 de julio 2018: se realizan la elección

25 de septiembre 2019. Angelina Valenzuela inicia el juicio electoral en contra del alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno

2 de octubre 2019: TEESIN dicta medidas cautelares en favor de Valenzuela Benites

2 de diciembre 2019: sentencian al alcalde, Chapman Moreno y a cuatro funcionarios por violencia política de género

9 de diciembre 2019: Chapman y compañía se inconforman ante la sala Regional del Tribunal Electoral

16 de enero 2020: la sala confirma la sentencia del TEESIN

22 de enero 2020: Chapman y compañía inician juicio de reconsideración de sentencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral

6 de enero 2020: la Sala Superior desecha la reconsideración

6 de enero 2020: Sentencia contra Chapman y coacusados queda firme e inatacable.

Ante AMLO, bloguero denuncia a alcalde Chapman como autor intelectual de ataque a balazos

El bloguero, Paúl Velázquez Benítez acusó ante el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, es el autor intelectual del atentado a balazos que casi le cuesta la vida y que fue perpetrado el 19 de diciembre de 1019 en Los Mochis, Sinaloa.

Velázquez Benítez pidió frenar la impunidad de la que gozan los alcaldes, lo que les permite atacar a las personas que denuncian la corrupción en sus administraciones, como en el caso de Ahome. En Sinaloa, acusó, las investigaciones no avanzan.

Incluso, afirmó, el alcalde tiene tal impunidad que buscó a su amigo, el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que entrometa sus manos en la Fiscalía General de la República y quedar impune.

López Obrador respondió que garantiza que en la investigación del atentado no habrá influyentismo.

“No hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia, ningún poder. Es nada más el que se investigue y se conozca a los autores materiales y autores intelectuales, y haya castigo sea quien sea”, ofreció el Presidente de la República.

“Nosotros llegamos aquí después de luchar muchos años por la justicia y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados, ni con compañeros de partido ni con amigos ni con familiares”, secundó.

Dijo que aunque la Fiscalía General de la República tiene autonomía plena, pedirá que se ahonde en el caso.

“Yo te pido que con Jesús te pongas de acuerdo, porque de manera muy especial le voy a solicitar al fiscal general que atienda tu caso. Respetuoso de su autonomía el fiscal, pero le voy a pedir”, acotó.

En Ahome, el acusado, respondió que no le preocupa la acusación ante el Presidente de la República, y dejó en el bloguero la carga de la prueba en el atentado.

Un día después, ante estudiantes secundarianos se refirió al caso y juró por sus abuelos, sus padres, su familia y hasta por su bebé menor, que jamás ha causado daño a una persona”.

Artículo publicado el 09 de febrero de 2020 en la edición 889 del semanario Ríodoce.