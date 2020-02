Acusa Observatorio Ciudadano al ‘Químico’ Benítez de querer demandarlos por exigirle transparencia

El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., Gustavo Rojo Navarro, reprobó al Gobierno de ese municipio por amenazar con denunciarlos penalmente por solicitar, a través de medios de comunicación, transparencia en los recursos del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento para la Infraestructura Social (FAISM), pues al cierre de 2019 no se tenía evidencia de la ejecución de 44 millones de pesos.

“La parte que me preocupa es porqué querer callar las voces críticas, que en un momento dado, estamos haciendo lo que realmente les corresponde hacer a ellos y no lo hacen, ¿de qué manera?, de ésta, pidiéndoles transparencia, pidiéndoles rendición de cuentas”, precisó durante una conferencia de prensa.

Lo anterior, luego que el viernes, el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, acusó al OCM de mentir en sus datos y advirtió demandarlo penalmente por daño moral.

Ese mismo día un trabajador del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Mazatlán entregó en oficinas del Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., un requerimiento oficial firmado por el Alcalde donde solicita revelar y demostrar el origen de la información dada, y disculpa pública; también advierte que, de no hacerlo, pondrá en evidencia nuestra conducta.

El director del organismo respondió de manera pública, que esta acción representa un mensaje de amenaza e intimidación, no sólo contra este Observatorio, sino contra todo aquel que opine, critique o solicite rendición de cuentas de los recursos públicos.

“Nosotros nos regimos por un Consejo, agradezco el apoyo del Consejo para estar aquí… decirles a los ciudadanos, no a ellos, a la opinión pública, porque es muy fuerte decir que somos mentirosos, que estamos incitando a que la autoridad los señale, y eso no es cierto, lo que nosotros queremos es que haya transparencia y rendición de cuentas que es parte del objetivo social, ser un contrapeso para que ellos sean transparentes. Queremos ver publicados todos los contratos, todas las actas de sesión de los comités porque no están públicos”, sostuvo.

Rojo Navarro mostró que toda la información revelada a medios se encuentra publicada en portales del Ayuntamiento, y corroborada con respuestas a solicitudes hechas vía acceso a la información pública del Ayuntamiento de Mazatlan de diciembre pasado a enero de este año.

“Nosotros no inventamos nada, la información nos la dieron ellos mismos, la propia autoridad. Nosotros no mentimos”, agregó.

Rojo Navarro dejó claro que el Observatorio Ciudadano de Mazatlán es un organismo serio que monitorea uso y destino de recursos públicos desde 2015 cuando nació en Mazatlán como Asociación Civil, única en su tipo en Sinaloa; que ha acumulado más de 20 denuncias por presunta corrupción ante órganos federales, estatales y locales; y que las únicas vías para obtener datos son las plataformas de transparencia y solicitudes directas de acceso a la información.

Por lo anterior, precisó, el requerimiento hecho llegar por el Alcalde es un mensaje de amenaza contra voces críticas, pues nos vulnera como organismo ciudadano, incluso representa advertencia contra periodistas y activistas en su rol de voces que cuestionan.

Afirmó que la transparencia de todos los recursos públicos es obligación del Gobierno municipal, y solicitar rendición de cuentas es facultad constitucional de los ciudadanos, así como el derecho de petición, acceso a la información, y libertad de expresión.

“Solicitamos una disculpa pública donde reconozca que la información a la que se refieren las noticas periodísticas que tanta molestia le ocasionaron y que fueron proporcionadas por ustedes el 30 de agosto de 2019, el 26 de diciembre de 2019 y el 21 de enero en respuesta a solicitudes de información”, sostuvo.

En aras de dar cumplimiento al requerimiento del Alcalde, este mismo lunes el director de este organismo entregó por escrito la respuesta en la oficina de Presidencia del Ayuntamiento de Mazatlán, donde precisa que sus exigencias son ilegales y arbitrarias, pues carece de facultades legales.