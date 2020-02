Seré candidato a la gubernatura, si las circunstancias lo indican: Cuen Ojeda

De cara a las elecciones 2021, el líder y fundador del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, señaló no estar casado con ser candidato a la gubernatura una vez más, aunque si se dan las circunstancias tomaría ese camino.

Así lo manifestó durante un encuentro con medios de comunicación del municipio de Ahome, con quienes compartió los momentos actuales que vive el partido.

“En estos momentos no tenemos pláticas serias con otros partidos con el fin de ir aliados al proceso electoral del 2021, por el contrario, trabajamos en la consolidación de nuestro organismo político pensando en que participaremos con nuestra propia fuerza y sin candidatos prestados”, dijo.

“Al respecto quiero ser sumamente claro, y no decir ‘de esta agua no beberé’, lo que implica que las posibles alianzas se discutirán en el momento adecuado. Yo en lo particular no tengo ningún interés en ser diputado federal, y por otro lado el PAS se encuentra en un arduo proceso de capacitación política de jóvenes y mujeres, dado que no queremos ser igual que el resto de los partidos políticos en el sentido de que siempre son los mismos candidatos”, comentó.

En Sinaloa solo habrá un partido regional, y ese será el Partido Sinaloense, ya que la ley impide la formación de nuevos partidos locales antes del 2021. Actualmente existen siete partidos nacionales y tres más en formación.