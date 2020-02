Ante bajas temperaturas, directores decidirán si suspenden clases

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) informó que ante las bajas temperaturas registradas esta mañana de jueves, los directores podrán decidir si suspenden clases.

“Director, si usted considera conveniente suspender actividades derivado de las bajas temperaturas en función de su contexto y condiciones puntuales, les recordamos que puede hacer uso de la facultad prevista en la circular que emitimos para las lluvias”, señaló.

Esta mañana se registraron temperaturas de 7 grados en la ciudad, las cuales se irán incrementando durante el día.

*Medidas de prevención ante el descenso en las temperaturas, consecuencia del Frente Frío No. 38 y la octava tormenta invernal*

El Instituto de Protección Civil recomienda:

• Utilizar ropa gruesa y calzado cerrado cubriendo todo el cuerpo; preferentemente vestirse por capas, ya que permite el aire circule libremente alrededor del cuerpo, manteniéndolo seco y atrapando el calor.

• Al salir de un lugar caliente cubrirse boca y nariz para evitar aspirar el aire frío; los cambios bruscos de temperaturas pueden afectar el sistema respiratorio.

• Usar cobijas suficientes durante la noche, cuando baja más la temperatura.

• Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C; procurar ingerir una mayor cantidad de calorías, consume abundantes líquidos de preferencia tibios.

• Al ser los niños, adultos mayores y enfermos crónicos los más vulnerables, se debe tener especial cuidado con ellos y cobíjarlos.

• En los días extremadamente fríos, y/o con vientos fuertes, limitar la cantidad de tiempo al aire libre.

• Si requiere utilizar chimeneas, calentadores u hornillos verificar que exista ventilación adecuada; cuidar que los niños no se acerquen al fuego para evitar accidentes por quemaduras.

• En caso de que el lugar donde habita no sea seguro ante las bajas temperaturas o efectos de la temporada invernal, informarse la unidad municipal de Protección Civil, sobre los refugios temporales más cercanos.

Los grupos más vulnerables a las bajas temperaturas son las niñas y los niños, las personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, así como las personas adultas mayores.