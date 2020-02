Tomateros llega al título 12

Tomateros gana en el séptimo encuentro a Venados en la final; Culiacán es el segundo club con más títulos en la LMP; el presidente de los guindas, Héctor Ley, alaba la temporada que hizo Mazatlán; Benjamín Gil dedica campeonato a Leo Valenzuela, el coach del equipo que falleció durante semifinales; listo el roster para participar en la Serie del Caribe 2020 en Puerto Rico

Sin duda alguna que un 30 de enero de 2020, se registrará en los libros de la historia de la Liga Mexicana del Pacífico.

Ese día, los Tomateros de Culiacán vencieron en un séptimo y definitivo juego a los Venados de Mazatlán, que fue el caballo negro en esta temporada.

Los Guindas lograron el título 12 en su historia y se confirmó como el segundo equipo más ganador de la LMP, sólo por detrás de Naranjeros de Hermosillo.

Los pupilos de Benjamín Gil derrotaron a los mazatlecos por tercera vez en esta instancia, manteniendo su hegemonía, tras haberlos vencido en las temporadas 95-96 y 2001-2002, para sumar otro trofeo más a sus vitrinas.

Tomateros además sumó su tercer campeonato en las últimas seis temporadas y llegaron a 12 títulos en 19 finales, y se colocaron a sólo cuatro coronas de Naranjeros, que han conseguido 16 gallardetes en 22 apariciones. Venados tendrá que esperar para lograr la décima.

Venados, un digno rival: Héctor Ley

Aún con la euforia del festejo del título 12 para Tomateros, su presidente, Héctor Ley López se dio el tiempo para felicitar a los Venados, quienes considera que fue un digno rival.

“El rival que tuvimos enfrente fue un gran adversario, esa es la realidad. Jugaron gran beisbol. El llegar al séptimo juego y sufrir dos blanqueadas habla mucho del trabajo que ellos hicieron estudiando a los Tomateros, pero después de lo que pasó en el sexto juego, los nuestros se la pasaron estudiando cómo lanzaban ellos, y llegamos preparados para el juego 7 y dio resultado”, dijo Ley López.

El directivo agregó que ahora el objetivo es hacer un buen papel en la Serie del Caribe en Puerto Rico.

Dedica Gil título a Leo Valenzuela

El manager Benjamín Gil, tras caer el out 27, antes de saltar al terreno de juego para festejar con sus pupilos el campeonato 12 en la historia del club, primero alzó el rostro al cielo para dedicar este galardón a Leo Valenzuela, el coach del club que falleció durante la ronda semifinal.

“Este título es para él (Leo), para toda su familia y también para los aficionados”, fueron las primeras palabras del Matador.

Durante el festejo, Gil, al borde del llanto, salió de la caseta guinda y colocó la casaca de Leo Valenzuela en la malla que se encuentra a un costado de la cueva, al momento que gritaba con fuerza ¡Va para ti, Leo, va para ti!, momento en el que también los jugadores aplaudieron.

Con este título conseguido, el mánager tijuanense se convirtió en el segundo timonel más ganador de los guindas con tres campeonatos con lo que superó a Vinicio García, quien logró dos ante Cañeros de Los Mochis (1966-67) y (1969-1970).

Ahora, Gil está a tres títulos del timonel más ganador del equipo de Culiacán, Paquín Estrada (DEP) el cual logró levantar en seis ocasiones el campeonato (1982-83 ante Naranjeros), (1984-85 sobre Mexicali), (1995-96 contra Venados), (1996-97 superó a Naranjeros), (2001-02 Venados) y (2003-04 a los Yaquis de Obregón).

Ramiro Peña, el JMV

Más allá de la distinción de Jugador Más Valioso en la Serie Final, el regiomontano Ramiro Peña, afirmó que lo más importante fue haber obtenido este campeonato.

“Lo más importante es que se logró el campeonato y en lo personal me fue muy bien, esto es un plus. Pero al final estoy muy contento porque estuvimos peleando toda la temporada y en estos playoffs no bajamos la guardia”, respondió.

El roster de Tomateros (México)

Receptores: Alí Solís y Ricardo Valenzuela (Yaquis).

Jugadores de cuadro: Joey Meneses, Ramiro Peña, Ramón Ríos (Venados), José Guadalupe Chávez, Juan Carlos Gamboa (Yaquis) y Christian Zazueta (Mayos).

Jardineros: Alan Sánchez, Rico Noel, Anthony Giansanti (Venados), Sebastián Elizalde, Dariel Álvarez (Charros) y Édson García (Venados).

Lanzadores: Manny Barreda, Anthony Vásquez, Manny Bañuelos, Zack Dodson, Yoanys Quiala (Cañeros), Édgar Torres (Venados), Aldo Montes, Santiago Gutiérrez (Cañeros), Derrick Loop, Sasagi Sánchez, Gerardo Sánchez, Mario Meza (Águilas) Daniel Duarte (Cañeros) y Alberto Baldonado.

Clubes con más títulos

Naranjeros de Hermosillo 16

Tomateros de Culiacán 12

Venados de Mazatlán 9

Yaquis de Ciudad Obregón 7

Ostioneros de Guaymas 5

Águilas de Mexicali 4

Cañeros de Los Mochis 3

Mayos de Navojoa 2

Potros de Tijuana 2

Algodoneros de Guasave 1

Charros de Jalisco 1