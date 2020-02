Tiene ‘respuesta técnica’ acuerdo entre extesoreros de Quirino y Malova

“Estoy segura debe tener una respuesta técnica y hay que ir a buscarla para poder hacer nuestros juicios”, expresó la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan, al ser cuestionada por los diputados de Morena sobre el acuerdo de 2 millones de pesos entre los secretarios de Gobierno y Administración y Finanzas con exfuncionarios de Mario López Valdez como pago de un desvío de 293 millones de pesos.

Durante su comparecencia con motivo de la glosa del informe de gobierno, la funcionaria argumentó que no debía opinar sobre el trabajo de otras instituciones como el caso que se sigue al exsecretario Armando Villarreal, porque no le corresponde y no tiene los elementos para hacer un juicio sobre un tema tan complejo como es el sistema penal acusatorio.

Frente a la funcionaria estatal, los diputados de Morena le reprocharon su falta de intervención sobre hechos que han sido denunciados públicamente como los desvíos de recursos del IPES, la compra del edificio de Homex, la falta de testigos sociales en obras públicas, la inversión en estadios al servicio de particulares, entre otros temas.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Horacio Lora Oliva, señaló a la funcionaria que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel se caracteriza por su falta de transparencia, incluso el mismo Informe de Gobierno que es confuso y opaco, al ser una lista de acciones realizadas por la administración estatal, sin incluir indicadores y los avances en las metas que se propusieron en el Plan Estatal de Desarrollo.

En su intervención el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Zazueta, lamentó que el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción es un elefante blanco que solamente está ahí por disposición, “están dormidos”, y otros se “echan las bolita”, pese a los señalamientos de desaseos en las cuentas públicas.

La diputada de Morena, Beatriz Zárate, afirmó que el actual gobierno estatal no tiene interés en combatir la corrupción, al ser cada vez más los escándalos con la falta de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, mostrando que parece empeñado en mantener secretos, como el acuerdo de los secretarios de Gobierno y Administración y Finanzas con el extesorero de Mario López Valdez, para buscar un desvío millonario.

Reclamó que entre los escándalos estaba la aplicación de recursos públicos en estadios disfrazados de inversión pública en Mazatlán y Los Mochis, situación que hace a la “Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas una unitilidad en el servicio público”.

En su intervención, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, consideró que hace falta información transparente y rendición de cuentas sobre la obra pública.

Cuestionó a la funcionaria que le resultó extraño que lejos de programar y realizar mayor número de auditorías, el año pasado disminuyó el número, al pasar de 37, en comparación con las 53 que se habían ejecutado en el periodo anterior.

En contraste, el Grupo Parlamentario del PRI, respaldó el desempeño del actual gobierno estatal en el mejoramiento de la administración pública y el combate a la corrupción.

A nombre de la bancada del PRI, Armando Ramírez Guzmán, destacó que uno de los logros más importantes del gobernador Quirino Ordaz Coppel es el avance y consolidación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, al establecer bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades.

En la comparecencia estuvo presente también el secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázarez, quien sostuvo que los trámites en línea han sido una eficaz estrategia contra la corrupción que antes se presentaba principalmente en los trámites presenciales en Vialidad y Transportes, donde antes se incurría en falsificación de documentos para emplacamiento irregular de vehículos.