‘Presidente nos están matando’, acusa el sinaloense Paúl Velázquez ante AMLO

El bloguero sinaloense Paúl Velázquez Benítez acudió a la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar el ataque en su contra y responsabilizar del mismo al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno.

“La semana pasada el alcalde Chapman vino a la Ciudad de México a buscar amigo el ministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que este entrometa sus manos en la FGR y quedar impune. He denunciado al alcalde como el autor intelectual”, señaló.

"Los periodistas de investigación no somos trofeos para que los gobernantes no estén cazando. Nos están matando" Paul Velázquez, de Ni Un Corrupto más.

“Presidente le quiero recordar que los periodistas de investigación no somos trofeos para que los gobernantes corruptos nos anden cazando. Mientras compañeros y mi gente me dice que busque el asilo político en EU, Canadá y Europa, yo le digo que no me quiero ir de mi país, necesitamos justicia. Estoy convencido que para cambiar a México hay que estar aquí, no desde el exilio. Presidente nos están matando, no lo olvide por favor, nos están matando”.

López Obrador aseguró que se investigará el caso y que habrá justicia.

“El gran desafío, el gran reto, se tiene que acabar la impunidad y en tu caso particular que cuentes con nosotros para que se haga la investigación, que no haya influyentismo de ningún tipo, que sepas a ciencia cierta de que no hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia, ningún poder. Es nada más el que se investigue y se conozca a los autores materiales y a los autores intelectuales, y halla castigo, sea quien sea”.

Velázquez Benítez fue atacado a balazos por un sujeto el 19 de diciembre del 2019 en la calle José María Morelos casi esquina con Ignacio Allende, en Los Mochis, horas después de que la síndica de la Central (Mochis), Irma Delgado Ríos alentara a empleados municipales y operadores políticos al servicio de la Dirección de Participación Ciudadana para que lo lincharan en pleno cabildo, en defensa del alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno.

El bloguero, quien ha sido un crítico de la administración actual de Ahome, permaneció hospitalizado en terapia intensiva poco más de 17 días. Al ser dado de alta se acogió al Programa de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del gobierno federal y abandonó la ciudad de Los Mochis.