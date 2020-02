El ex actor estadounidense Kirk Douglas falleció este miércoles a los 103 años.

El protagonista de Spartacus, película de Stanley Kubrick (1960), había sobrevivido a un accidente de helicóptero en 1992.

