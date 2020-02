La taquiza, la música de banda, los souvenir, la gira por municipios. El gasto no los detiene. Son siete candidatos los inscritos para las elecciones al Comité Directivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), y en una semana de campañas, el dinero no les falta.

Buscan la sucesión del actual líder, Gabriel Ballardo Valdez, secretario general del sindicato, y quien deberá dejar el cargo el 2 de mayo, fecha en que es aniversario además del STASE, que prepara los comicios para la base de alrededor de 8 mil trabajadores en Sinaloa.

“He estado a un lado del tema por lo mismo, por lo que me pasó a mí también. Si te fijas yo no soy del tema de reelección, yo quiero que los trabajadores elijan y dedicarme a mi trabajo nada más, ya van dos oportunidades que se me dan, yo creo que uno debe decir hasta aquí”, señaló.

A lo que hace referencia en sus declaraciones Gabriel Ballardo es a la elección pasada del STASE, en donde compitió contra Armando Heraldez Machado, mismo que buscaba la reelección, sin embargo, un sector de la base sindical lo señala de impulsar una de las candidaturas.

—Hay algunos candidatos que se han quejado que tú apoyas a la candidata Teresita Ochoa.

“Sí, lo que pasa que, como en todos lados, ella levantó la mano como pudo haberla levantado cualquiera. Yo fui muy honesto con mi comité, quien tenga la manera de querer representar y de querer participar, pues que levante la mano, entonces todos tuvieron oportunidad”.

Teresa de Jesús Ochoa Pérez,conocida como Teresita, representa a la planilla roja. Como coincidencia, es el mismo color que utilizó en la pasada elección Ballardo Valdez, y es además salida de su comité directivo en la secretaría de escalafón. Ella se registró el 20 de enero.

“Y como te digo, en todos los sindicatos sale uno de dentro, o salen dos, también Luis Manzo, la compañera Herlinda que sale también del sindicato, y yo los respeto mucho, hablaron conmigo y yo respeto ese beneficio”, añadió.

Los candidatos a los que el actual líder del STASE hace referencia son Luis Alberto García Manzo, conocido como Luis Manzo y quien representa a la planilla verde, y Herlinda Orozco Ochoa de la planilla celeste.

Las demás planillas quedan integradas por Blanca Irene Hidalgo, de la planilla blanca; Juan Gabriel Chinchillas Elizalde, de la planilla amarilla; José Ramón Beltrán Monrreal, de la planilla guinda; y María Elena Armenta Rocha, de la planilla rosa.

Entrevistada referente al presunto apoyo para su candidatura, Teresita Ochoa señaló que no recibe apoyo de parte del actual dirigente sindical.

“Todos los trabajadores tenemos derecho a aspirar a la secretaría general y a mí los que me impulsaron fueron compañeros trabajadores”, dijo.

—Es decir que tú estás buscando la candidatura totalmente por tus medios, no hay digamos ningún impulso por decirlo de una manera

-El impulso lo hicieron mis propios compañeros.

Sin embargo, agremiados al STASE señalaron que el apoyo de Ballardo es verdadero, y ello incluso generó inconformidad adentro del actual comité.

Sindicato de dinero pero sin legitimar

Es la tarde del 22 de enero y el salón de eventos del sindicato, FIGLOSTASE, poco a poco comienza a poblarse. Justo en la entrada un nutrido grupo de mujeres platica mientras hacen fila en una carreta de tacos, llevada para el evento. Es el registro de la planilla rosa de María Elena Armenta de la Rocha.

Con 24 años de antigüedad, María Elena sale de la Fiscalía General del Estado para buscar la dirigencia. En una breve entrevista previa a su registro, comenta sobre su aspiración.

“Principalmente tener un sindicato unido, un sindicato fortalecido, dejarles a nuestros hijos un sindicato bien constituido porque no está legitimado y eso es un problema”, explica.

—¿A qué te refieres con eso que no está legitimado?

-La situación aquí que el sindicato no cuenta con un contrato colectivo de trabajo, y desde la elección pasada que participé con otro candidato le hicimos un proyecto.

—¿Con qué candidato participaste?

-Con Chinchillas en la planilla gris.

Ahora, Juan Gabriel Chinchillas abandera la planilla amarilla. Es la segunda vez que busca la dirigencia y salió del comité directivo que presidía Armando Heráldez Machado.

—Me han comentado el tema de que no existe contrato colectivo de trabajo.

-No lo hay. Administraciones van, administraciones vienen. Ha habido gestiones para llevarlo a cabo y se celebre ese tan anhelado contrato colectivo de trabajo. Eso nos va a dar más probabilidades de tener mejoras laborales en todos los sentidos.

Chinchillas, como se le conoce, tiene 20 años como sindicalizado. Y al ser cuestionado sobre el apoyo que tiene detrás, se deslinda de pertenecer al grupo político de Gerardo Vargas Landeros. A su proyecto se sumó Yesenia Rojo, quien manifestó previamente su intención por registrarse.

En el tema del contrato colectivo, el candidato de la planilla verde, Luis Manzo, quien también deja al comité actual para buscar la dirigencia. Con un libro de reglamentos sindicales en mano, hace énfasis en el tema.

“El STASE cumple 22 años y nosotros como organización no tenemos contrato colectivo de trabajo, nunca lo hemos tenido. Nosotros nos manejamos por convenio y por eso estamos impulsando el generar las condiciones de crearlo”.

Manzo continúa en su entrevista. Fue en el tercer piso de la unidad administrativa y comenta que hizo solicitud al comité electoral de que el proceso fuera limpio y con dinero cuidado, criticando la transparencia.

“Para buscar la unidad es buscar rendir cuentas, es buscar ser transparente”, señala.

El discurso de los candidatos fue repetitivo. De los entrevistados, todos señalaron buscar la unidad sindical. Además, explicaron que los recursos utilizados para sus campañas son aportaciones de los mismos trabajadores. Dinero que sirve para las taquizas, los regalos y la música de banda. Todos quieren el pastel de la dirigencia del STASE.

Artículo publicado el 02 de febrero de 2020 en la edición 888 del semanario Ríodoce.