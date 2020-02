Por la gratuidad del Insabi, que nadie viole la ley: Juan Antonio Ferrer

Llama director del Insabi que denuncien a los que cobren en Hospital General de Mazatlán

“Para que esta gratuidad (de la atención médica y medicamentos) sea efectiva, que nadie viole la ley para que no se aplique la gratuidad; a nadie le pueden cobrar y al que le cobren tiene que denunciar”, advierte Juan Antonio Ferrer Aguilar, director General del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), luego de inaugurar el Hospital General Doctor Martiniano Carvajal (HGDMC), en Mazatlán.

Ferrer Aguilar sostiene que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la llamada gratuidad.

“Eso siempre ha estado, digamos que tiene 30 años que estaba en la Constitución y era letra muerta, lo que hicimos fue modificar la Ley General de Salud, en el artículo 97 Bis 1”, ilustra.

Desde el año pasado que se decretó el INSABI, para darle finiquito al Seguro Popular, las preguntas más frecuentes que plantea la ciudadanía son las relativas a las reglas de operación del famoso derecho universal a la salud.

—Cómo está operando el Insabi— se le pregunta a Ferrer Aguilar.

—Mire, la Ley que se modificó, la Ley General de Salud, establece, que lo que ya tenías cubierto, eso sigue. Lo que hace el Instituto de la Salud para el Bienestar es ampliar, ya no hay catálogo único de servicios, que era: solamente se atiende tal y tal enfermedades.

—¿Y con el Insabi?

—Ahora se atienden todas. Ya no hay edades, por ejemplo, los niños con cáncer se atendían hasta cinco años, hoy se atienden, todas las edades. De una persona de 60 años que padecía infarto del corazón, además tenía que tener 59 años 11 meses con 30 días, porque si pasaba de 60 años, ya no estaba cubierto. Alguien que estaba mal de su hígado, del páncreas o del pulmón no se le atendía, y algunas enfermedades de cáncer, eran digamos acotadas a algunos tratamientos del cáncer.

—Es un proceso en este nuevo hospital…

—Esto también es gradual, porque estamos abriendo este hospital hoy, esto no lo teníamos, pero ahora sí ya lo tenemos. Entonces, de aquí al 1 de diciembre, las condiciones de tratamiento de todo el pueblo de México, van a cambiar, sí, nomás aquí en Sinaloa vamos a abrir tres hospitales más.

—¿A qué le atribuye que algunos gobernadores del país se haya opuesto al Insabi?

—Bueno, yo no hablo que se opongan, eso no es así. Yo creo que nosotros debemos de tener argumentos para convencer y nos hemos puesto de acuerdo. Estamos hablando del punto de la gratuidad, ya todos estamos de acuerdo, para que a la gente no se le cobre ningún peso: eso se llama gratuidad.

‘Día histórico’

El miércoles 29 de enero fue inaugurado el nuevo HGDMC por el director General del Insabi, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel y el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Ese miércoles catalogado como “día histórico” por el Químico Benítez y con el que coincidió el ejecutivo estatal, congregó no sólo a los anfitriones, mujeres y hombres de blanco capitaneados por el secretario de Salud, Efrén Encinas, sino también a una parte de la clase empresarial y política del puerto de Mazatlán.

A la inauguración asistieron legisladores locales y federales, además de los alcaldes de los municipios del sur de Sinaloa, cuyos habitantes serán beneficiados con los servicios médicos del nuevo hospital general.

El gobernador del estado, optimista, describió las instalaciones del nuevo HG, como de clase mundial y hasta con la imagen de virtudes sanadoras.

“Es un hospital de vanguardia, de clase mundial, que va a tener la mejor tecnología, las instalaciones extraordinarias, bueno, hasta el sólo hecho de entrar, hasta te puedes aliviar”, presumió.

Ordaz Coppel recordó sus días de campaña como aspirante a la gubernatura cuando recorrió el antiguo nosocomio desastrado, en condiciones deplorables, indecorosas e indignas que no se merecían Mazatlán ni el sur de Sinaloa.

“Por eso me siento muy contento de Mazatlán y el sur de Sinaloa, porque va a recibir a toda la población del sur, que van a tener un hospital de clase mundial”, insistió.

Sin mencionar a sus antecesores Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez, quienes arruinaron con el cáncer de la corrupción, el proyecto del Hospital General en la colonia Rincón de Urías, enfatizó “algo muy importante”.

“Hacía muchos años que se quería un hospital general; y algo muy importante sin deuda pública, sin participación pública-privada que iba a endeudar, endrogarnos por muchísimos años a un costo altísimo”, recordó.

Y como enviando un mensaje político-electoral no tan subliminal, en la antesala del 2021, con la entrega de una clínica cuyas paredes gritan la marca “¡Puro Sinaloa, Calidad!”, enfatizó:

“Esto es cien por ciento con recursos públicos y no es una promesa es una realidad, la gente puede ya venir a recibir atención médica”.

Rosa Isela Fuentes de Ordaz, quien hizo el recorrido junto con su esposo Quirino Ordaz Coppel, por las instalaciones del nosocomio, dijo sentirse igualmente feliz.

“Igualmente muy feliz de estar recorriendo estas instalaciones, y de sentirse uno orgulloso de que en Sinaloa están estos proyectos; que lo único que es refrendar lo que mi esposo, Quirino Ordaz ha dicho que la gente se merece calidad, en todos los servicios y en los de salud, primordialmente”, comentó.

Insistió en su felicidad: “me siento feliz de ver, que uno no quisiera nunca enfermarse, pero saber que contamos con esta calidad de equipos y de atención, pues nos hace sentir con mucha tranquilidad para todas las familias”.

Artículo publicado el 02 de febrero de 2020 en la edición 888 del semanario Ríodoce.