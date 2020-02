Las dos versiones sobre la muerte de Ana Carolina y Andrea, en Sanalona

Ana Carolina y Andrea Candelaria murieron a manos de policías estatales en la sindicatura de Sanalona, municipio de Culiacán, la madrugada del 27 de enero.

Su muerte aún no está clara, pues mientras la versión oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señala que los agentes dispararon en respuesta a la agresión armada que primero realizaron los ocupantes del vehículo en el que viajaban las dos jóvenes, Dulce, una sobreviviente del ataque asegura que los policías les dispararon cuando el vehículo no detuvo la marcha y rechaza que ellos hayan disparado.

Lo que es cierto hasta el momento, es que las balas de los policías asesinaron a las primas Ana Carolina y Andrea, originarias de Durango y familiares del gobernador de ese estado, José Rosas Aispuro Torres.

Por la muerte de las jóvenes, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta una investigación por homicidio doloso cometido contra las dos mujeres.

Las contradicciones en la versión de la SSP

A unas horas de que la noticia del asesinato de las dos primas se replicara en los medios de comunicación local y nacional, el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, ofreció una rueda de prensa para hablar sobre lo ocurrido.

Relató que los policías estatales realizaban recorridos de vigilancia en la zona porque se ha reportado la presencia de “gente armada”, y alrededor de la 1:00 de la madrugada de ese lunes (27 de enero) detectaron un vehículo Accord con placas de Durango, en actitud “sospechosa”, cuyo conductor al notar que se acercan los policías se da a la fuga y “efectúa detonaciones en contra de los elementos”, por lo que “estos repelen la agresión”.

El auto detuvo la marcha, agregó, a 800 metros o un kilómetro de distancia de donde ocurrieron los hechos.

“Derivado de eso hay la detención de dos personas, fueron puestas a disposición de, en este caso, de la Fiscalía General del Estado, ellos determinarán lo conducente para con ellos, y una más se da a la fuga”, dijo a los representantes de los medios.

Castañeda Camarillo mencionó que en el lugar también aseguraron una pistola .38 súper, mientras que la otra persona que se dio a la fuga y que presuntamente “llevaba alguna otra arma u otras armas”, no fue buscada por los agentes debido a que dieron prioridad al traslado de una de las jóvenes baleadas que aún estaba con vida, pero quien falleció más tarde en un hospital de Culiacán.

Fiscal niega que detenidos hayan sido presentados ante el MP

Un día después, el martes 28 de enero, el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, negó que las dos personas que presuntamente fueron detenidas durante el supuesto enfrentamiento, hayan sido presentadas ante el Ministerio Público.

“Ninguna persona fue puesta a disposición del Ministerio Público estatal”, afirmó.

“No olviden que dentro del marco jurídico, tanto leyes como resoluciones jurisprudenciales establecen que cuando en flagrancia una autoridad como primer respondiente detiene a una persona, esta debe ser puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público y aquí en atención a la hora en que supuestamente se dieron los hechos, nosotros eran todavía las 8:00 de la mañana y todavía no habíamos recibido a ninguna persona a disposición”.

El viernes 31 de enero, Ríos Estavillo dio a conocer el inicio de una carpeta de investigación por homicidio doloso cometido contra las dos mujeres.

“Aquí lo que nos interesa sobre todo es que se deslinden responsabilidades. Si fue una acción que conllevó a una posible confusión, que así se diga, que así se reconozca, y que el MP conjunte elementos para presentarlos ante un juez y que sean las autoridades jurisdiccionales quienes deslinden”.

Un día antes, el jueves, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, confirmó a reporteros, que las jóvenes eran sus familiares y que la Fiscalía de ese estado está colaborando en la investigación del hecho.

‘En ningún momento traíamos armas’: Dulce

Dulce, prima de Ana Carolina y Andrea, quien también viajaba en el vehículo junto con su primo Julio, asegura que no iban armados, y fueron los policías quienes les dispararon.

“En ningún momento traíamos armas”, aseguró en una entrevista con medios en Tamazula, Durango, el miércoles 29 de enero.

“Cuando ya veníamos bajando… escuchamos como que nos empezaron a tirar, se escuchaba así como las balas en el carro, y ya después el carro se paró, y nos bajamos mi primo (Julio) y yo, y mis primas no se bajaban, entonces yo me acerqué al carro, y me subí y les empecé a decir que se bajaran y no me respondían y entonces una de las policías me sacaron de ahí y me llevaron, ya no vi el carro, ya no vi a mis primas ni nada”.

Mencionó que a ella y Julio las subieron a un auto y los llevaron a varios lugares durante horas y un supuesto perito al que le relató lo ocurrido, la hizo firmar una hoja en blanco.

“El perito o no sé cómo se llama, me está diciendo que le contara lo que había pasado, y ya le conté.. y me dijo que lo que le había dicho ya estaba reburujado, lo que había escribido (sic), y me dijo, ‘a ver fírmame esta hoja y ahorita lo voy a pasar todo a limpio, ya te entendí lo que me quisiste decir’, y pues yo firmé, la hoja estaba en blanco”.

Durante este tiempo, los agentes no la agredieron de ninguna forma, pero la mantuvieron incomunicada y no le permitieron hacer ninguna llamada.

Ese mismo día que Dulce relataba su versión de lo ocurrido, en Tamazula, Durango se realizaban los funerales de Ana Carolina y Andrea. En el cortejo que recorrió las principales calles del lugar, amigos y familiares de las jóvenes portaron fotografías con su rostro y cartulinas en las que exigieron justicia por sus muertes.

Artículo publicado el 02 de febrero de 2020 en la edición 888 del semanario Ríodoce.