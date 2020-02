Gobierno de Estrada Ferreiro pierde proyecto que dotaría de luminarias gratis a Culiacán

La queja generalizada es por falta de alumbrado público. Sectores enteros como el norponiente de Culiacán han experimentado el problema. Y por la noche, el alumbrado público evidencia sus carencias.

Pero el problema no es nuevo, viene de anteriores administraciones y la solución la buscaron en el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal (PRESEM), no solamente para hacer eficiente el gasto operativo de luminarias sino para generar menos contaminación y ahorrar dinero público.

Y este ahorro fue el que no llegó. La administración de Jesús Estrada Ferreiro perdió el proyecto que había sido aprobado en 2017 y que beneficiaría a Culiacán con la instalación de 28 mil lámparas LED en el municipio sin costo al erario. A cambio, ya se gastaron 100 millones de pesos para este servicio.

El proyecto

En abril de 2018 se firmó el convenio de “Inicio de Actividades con el Municipio”, y entonces comenzaron los trabajos de auditoría energética; en el estudio se estimó que el alcance del proyecto comprenda el reemplazo de 28 mil puntos de luz.

El estudio se remonta al 2015 y fue elaborado por la Secretaria de Energía con financiamiento del Banco Mundial, como parte del PRESEM. Este revela que en Culiacán se consumen en promedio 45.5 millones de kilowatts hora, lo que genera un costo de 115.6 millones de pesos al municipio solamente en energía eléctrica.

Este programa tiene como objetivo promover el uso eficiente de energía en municipios por medio del financiamiento de inversiones para eficiencia energética en alumbrado público, agua potable y alcantarillado, así como en edificaciones municipales y estaba listo para ser operado.

La intención es buscar reducir el consumo de energía en los municipios participantes, aumentando su capacidad para preparar, financiar e implementar inversiones en eficiencia energética. La inversión sería 70 por ciento SENER y 30 por ciento municipios.

Durante su campaña a la reelección, Jesús Valdés Palazuelos mencionó que el número de lámparas se incrementaría incluso a 60 mil y con ello sustituir la totalidad de las luminarias tradicionales que se tienen actualmente, con los que se podría lograr un ahorro de hasta 80 millones de pesos.

Sin embargo el programa se detuvo. La administración de Jesús Estrada Ferreiro la retomó pero no logró concretar nada. El presidente municipal ha indicado en repetidas ocasiones que las negociaciones continúan, pero al final no se logró.

El alcalde aseguró a finales de mayo pasado que ya quedaba destrabado el recurso para iniciar el proyecto de instalación de las lámparas LED luego de un viaje a la Ciudad de México, donde visitó las oficinas de la Secretaría de Economía.

El recurso por 200 millones estaba libre y el siguiente paso sería dar inicio a la licitación.

“El recurso ya quedó destrabado, fuimos con el secretario de Economía para que ya se baje el recurso a FIDE (Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica) y empiece la licitación de las 28 mil lámparas LED, las cuales se instalarán en una primera etapa en distintos puntos de la ciudad”, dijo entonces.

A cambio, la comuna tuvo que erogar en el primer semestre de ese 2019, 5 millones 332 mil 608 pesos en el mantenimiento del alumbrado público de un presupuesto de 15 millones.

Según información de la subgerencia de servicios públicos, alumbrado público ha atendido 4 mil 192 llamados por falta del servicio u otras fallas. En promedio, la comuna repara 22 mil 500 luminarias de manera anual y en este semestre se han reparado 39 mil 628, un 176 por ciento más.

Además, la comuna ha tenido que erogar entre enero y julio del año pasado 81 millones 555 mil 179 pesos de consumo de energía eléctrica, y en comparación con el primer semestre de 2018, el gasto se incrementó casi 10 millones de pesos.

Además, en octubre el Ayuntamiento se vio forzado a lanzar una licitación pública para adquirir 20 mil puntos de iluminación. El concurso fue ganado por la empresa Planeación y Análisis de Tecnología SA de CV, en un proceso al cual se inscribió una empresa más.

La propuesta fue por 99 millones 265 mil 840 pesos para adquirir 11 mil lámparas LED de 50 watts y 9 mil de 35 watts. Los artefactos fueron adquiridos a Hanghzhou de México SA de CV por parte de la empresa licitante. Ambas pertenecen a Fernando García Hevia, empresario en el tema del medio ambiente en Guanajuato.

La comuna mantiene un rezago en sustitución e instalación de luminarias desde inicios de 2019, y esto se debe a que para estas fechas ya tendrían que contar con el apoyo del PRESEM.

Al respecto, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Eusebio Telles Molina, ha sido duro crítico sobre los servicios públicos municipales, y en el tema de alumbrado público se viene haciendo una gestión desde los inicios de la administración ante el Banco Mundial para la adquisición de lámparas LED, la cual pasó del retraso al extravío.

“No veo la voluntad y no me explico por qué no hay un plan emergente en paralelo para poder resolver el tema de alumbrado público.En Culiacán la gran mayoría de las avenidas, de las colonias y ni hablemos de las sindicaturas tiene esa deficiencia, no cuentan con un alumbrado público de calidad”, expresó el regidor panista.

Por otra parte, con fecha del 15 de noviembre de 2019, la regidora por Morena, Adriana Yareli Sánchez Sánchez, solicitó a la tesorería municipal se le informe sobre la forma en que se licitaron las 20 mil luminarias, el costo según el voltaje y el plan para la instalación de cada punto. No hubo respuesta.

A finales de noviembre de 2019, el alcalde Estrada Ferreiro señaló que esperan un recurso por 100 millones de pesos a través del gobierno estatal, de los cuales serán invertidos 40 millones para adquirir más luminarias para la ciudad. Es decir, la comuna habría erogado hasta 140 millones de pesos luego de perder la inversión del Banco Mundial y el PRESEM.

Artículo publicado el 02 de febrero de 2020 en la edición 888 del semanario Ríodoce.