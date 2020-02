EU otorgó a García Luna visa para inmigrantes con ‘habilidad extraordinaria’

El gobierno de Estados Unidos le otorgó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, una visa difícil de obtener conocida como “visa Einstein”, destinada para inmigrantes con “habilidad extraordinaria”, cuando se mudó a Miami al dejar el cargo.

El periodista Ryan Devereaux de The Intercept dio a conocer en un reportaje titulado El enjuiciamiento de un alto funcionario de seguridad mexicano expone la fachada de la guerra contra las drogas, que la residencia la obtuvo al mudarse a Miami, luego del cambio de administraciones presidenciales en México.

“Los años de acusaciones de corrupción no impidieron que el gobierno de EU otorgara a su antiguo aliado de guerra contra las drogas la residencia legal. Según un ex funcionario de la ley federal de EU con el que hablé, a García Luna se le otorgó una visa difícil de obtener reservada para inmigrantes con ‘habilidad extraordinaria’, a veces denominada ‘visa Einstein’, menciona.

“La medida en que se examinaron las acusaciones de larga data contra García Luna antes de que se otorgara la visa no está clara. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos se negó a responder preguntas sobre su estado migratorio en los Estados Unidos. Wayne, el ex embajador, dijo que si había preocupaciones sobre el deseo de García Luna de mudarse a los Estados Unidos, ‘no era un problema que se elevara a mi nivel’. un problema político”, escribió

“Simplemente no me pareció tan controvertido”, dijo. “Eso no significa que algunas personas no se opusieron. Simplemente no lo sé.

Una vez en Florida, García Luna estableció una compañía privada de inteligencia y seguridad llamada GL & Associates Consulting, o GLAC. El corazón de la empresa fue el índice GLAC, un software diseñado para evaluar los riesgos para las naciones o entidades del sector privado. Entre los asesores que figuran en el directorio de García Luna se encontraban ex funcionarios de inteligencia y de aplicación de la ley de alto rango de los EU, Colombia y España, incluido José Rodríguez, el ex director del servicio clandestino de la CIA, conocido por su papel al ordenar la destrucción de las cintas que representan tortura de detenidos bajo custodia de la CIA.

Rodríguez dijo a Reuters en diciembre que las posiciones en la junta no eran remuneradas, y agregó en un comunicado que “aquellos de nosotros que conocemos a García Luna estamos conmocionados por su reciente arresto”.

García Luna está acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, luego que durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, cuando el Rey Zambada afirmó haber pagado al ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón millones de dólares en maletas.

García Luna podría enfrentar entre 10 años y cadena perpetua.