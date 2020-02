Cinco estados rechazan adherirse al Insabi

Los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas no firmaron el convenio de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)m, dio a conocer Hugo López-Gatell, ​​​​​​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que dichas entidades no cuentan tampoco con el programa IMSS Bienestar; mientras que otras 23 administraciones locales decidieron sumarse al nuevo modelo de salud.

“Otros cinco estados no lo hicieron, sin embargo, los hemos sacado de la lista de en medio. Ahí están los estados donde no habrá participación del Gobierno federal porque no hay institución federal y los gobiernos estatales decidieron no adherirse”, precisó el funcionario.

De acuerdo a Sin Embargo, el funcionario dijo que los estados que se sumaron son: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas ya son parte del Insabi.

Asimismo, López-Gatell insistió en que el nuevo proyecto consiste en mantener el compromiso de trabajar de manera conjunta en un esquema que se comprometa con la gratuidad.

“El resultado que tenemos ahorita posiblemente sea el final. Que 23 gobiernos estatales se comprometieron a este nuevo esquema y se adhirieron al Insabi”, sostuvo.

El mandatario mexicano aclaró que”si no se adhieren, van a seguir recibiendo sus recursos y ellos se van a hacer cargo de la atención médica, pero van a recibir lo que por ley les corresponde, no se les va a quitar presupuesto. Se les van a entregar sus recursos porque es voluntario”.

“No tenemos ningún problema con ningún Gobernador, nada más es informar en dónde se logró el acuerdo y en dónde no, para dar los fondos y que resuelvan”, indicó.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que sostendrá una reunión con gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), así como lo hizo con los del Partido Revolucionario Institucional (PRI).