‘Lady hija de general’ se vuelve viral en redes sociales

El caso que se hizo viral en redes sociales conocido como “Lady hija de general” sigue creciendo.

La información se propagó cuando una mujer agredió verbalmente a un joven luego que exigió a u soldado un lugar de estacionamiento en el Hospital Militar de la Ciudad de México.

Antonio López hizo la denuncia en redes porque la mujer argumentó en sus exigencias que era “hija de un general”.

¡Surge una nueva lady en redes sociales! Mujer exige trato especial para ingresar al hospital militar; argumentó que “era hija del general” #LadyHijaDelGeneral https://t.co/xkUOjnUifG — Uno TV (@UnoNoticias) February 1, 2020

De acuerdo al testimonio del denunciante, le dijo al soldado que tenía a cargo el estacionamiento “eres un pendejo”, “te voy a reportar” y “pinche gato de mierda”.

En la entrevista con El Universal, Antonio López narró que varios automovilistas esperaban a que el soldado encargado del estacionamiento les asignara unlugar, pero “Lady hija de general” llegó con una actitud prepotente y déspota.

El militar le señaló a la señora que tenía que esperar su turno, pero ella le dijo “no, no , no, a mí me vale madres, yo soy hija de un general. Eres un pendejo bueno para nada, te voy a reportar hijo de la chingada”, comentó el denunciante.

Hoy sábado Antonio López difundió que los hechos fueron protagonizados por Brenda Berenice Ayala Marroquín, hija del general brigadier en retiro, Raúl Ayala Arámbula, quien, fue director de la Escuela Militar de Ingenieros.