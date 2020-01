Disparan contra vehículo que violó seguridad en Mar-a-Lago, propiedad de Trump

Un tiroteo tuvo lugar en Mar-a-Lago, resort de lujo propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Oficina del Sheriff de Palm Beach informó que hay un vehículo y sospechosos en custodia.

Según medios, se trata de dos personas detenidas luego de que un vehículo negro violó dos puntos de control de seguridad en el complejo, motivo por el que las autoridades abrieron fuego, publicó Milenio.

El vehículo se dirigía a la entrada principal de Mar-a-Lago, dijo NBC News, citando la oficina del Sheriff del condado de Palm Beach.

Los oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida estaban persiguiendo el vehículo antes de que pasara los dos puntos de control, según una filial d NBC en Miramar, Florida.

De acuerdo con los reportes, Trump tenía programado abandonar Washington para ir a su complejo el viernes por la tarde.

We are hosting a News Conference at LAKE LYTAL PARK, at 3 pm regarding the Mar-A-Lago Shooting. Vehicle and suspects are in custody. pic.twitter.com/DR7IP3V1Bl

— PBSO (@PBCountySheriff) January 31, 2020