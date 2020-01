Inegi señala que PIB de México en 2019 fue negativo; AMLO dice que no le importa, hay ‘bienestar’

Luego que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer este jueves que el año pasado el PIB de México se desaceleró 0.01 por ciento, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no le importan (las cifras) mucho” porque hay desarrollo y bienestar en el país.

En su conferencia mañanera el mandatario dijo que “ya se esperaba”. el dato del PIB, “tengo otros datos; puedo decir que hay bienestar”, aseguró.

Dijo que durante el periodo neoliberal se establecieron otros parámetros para medir el desarrollo del país, los cuales no le “importan mucho” porque significaban que había más dinero en unos pocos. En ese periodo hubo poco crecimiento y se acumuló en unas cuantas manos, aseguró, de acuerdo a El Economista.

“Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo. Me importa mucho la economía familiar”, agregó el presidente López Obrador.

La economía mexicana registró una contracción de 0.1 por ciento en el año 2019 revela información oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con cifras desestacionalizadas.

Este desempeño negativo de la economía en el primer año de gobierno de la Cuarta Transformación, resultó de completarse cinco trimestres consecutivos sin crecimiento, y tres de ellos, los registrados entre marzo a junio, así como el de septiembre a diciembre de 2019, en contracción.

La información preliminar divulgada por el Inegi, evidencia que en el último trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en 0.3 por ciento respecto del nivel alcanzado en el cuarto trimestre previo, cuando la actividad se quedó estancada, sin registrar crecimiento alguno.

El Inegi dará a conocer la cifra definitiva de PIB de México para 2019 el próximo 25 de febrero.