Cumple 51 años el concierto en la azote de Los Beatles (video)

El 30 de enero de 1969, en una fría mañana en Londres, el cuarteto de Liverpool tocaría por última vez, en lo que se conoció como el Concierto de la Azote, que se realizó en el techo de su casa discográfica Apple Corps.

El improvisado concierto se dio mientras Los Beatles grababan su álbum Let it be, y las relaciones del grupo seguían deteriorándose. Distantes y al borde la separación, alguien sugirió la idea de volver a tocar en vivo, y recuperar de esta forma la antigua mística de la banda, además de filmar el proceso creativo para elaborar un documental y culminar con una actuación en vivo. Rápidamente se organizaron y subieron los equipos a la azotea de su propio sello discográfico Apple Corps.

El resultado: 42 minutos de puro rock, interrumpido por agentes de Scotland Yard, que subieron a la azotea y ordenaron detener el concierto, mientras el caos se apoderaba de Saville Row.

La leyenda cuenta que cuando cantaban el tema Don´t let me down, Lennon olvidó un verso, el cual rápidamente lo sustituyó por una serie de sílabas sin sentido, lo que le permitió salir airoso del problema. Superada la situación John lanzó una mirada de complicidad a Paul, y el compañerismo de los viejos tiempos volvió a resurgir por los breves instantes que duró la música.

“Si me decepcionó la Policía con algo, fue el que no nos arrestara, hubiera sido genial terminar el concierto en la azotea con un titular 0Los Beatles acaban concierto en la cárcel, bromearía más tarde Ringo Starr””.

En esa presentación al aire libre Los Beatles tocaron cinco canciones: Get Back (tres veces), Dont Let Me Down (dos veces), I’ve Got A Feeling (dos veces), One After 909 y Dig A Pony.

Asimismo, el cuarteto interpretó una breve versión del Himno Nacional británico, el God Save The Queen, y un corto ensayo de I Want You (She’s So Heavy).

Muchas imágenes del “concierto en la azotea” se inmortalizaron en la película Let It Be, que se estrenó el 13 de mayo de 1970 y acabó ganando un Oscar.

Para el recuerdo quedará la célebre e irónica frase con la que John Lennon se despidió aquel 30 de enero de 1969 en la terraza del número 3 de Saville Row: “Me gustaría decir ‘gracias’ en nombre del grupo y espero que hayamos superado la audición”.

Después de eso vendría la disolución definitiva del grupo y el comienzo de la leyenda de los muchachos de Liverpool.