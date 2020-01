Firma Donald Trump el T-MEC en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) este miércoles.

El acuerdo también ya fue firmado por México y queda pendiente el proceso legislativo en Canadá, donde se prevé que hoy mismo el primer ministro, Justin Trudeau, inicie los trámites correspondientes ante el Parlamento.

Trump dijo que el T-MEC es una victoria colosal para los trabajadores de su país y subrayó que se puso fin a la pesadilla que representó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Trump agradeció al vicepresidente Mike Pence, a su asesor y yerno, Jared Kushner, al jefe negociador Robert Lighthizer y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin por la labor realizada para lograr el T-MEC.

Donald Trump también reconoció a las autoridades mexicanas, a las cuales calificó como “gente sensacional” a la que “hemos llegado a conocer muy bien”.

Destacó su “amistad increíble” con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y extendió su reconocimiento al canciller Marcelo Ebrard, al subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, a la embajadora Martha Bárcena y a la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

Trump expuso que con el fin de la “catástrofe” del TLCAN, Canadá abrirá sus puertas a los lácteos, aves y productos avícolas y agrícolas de Estados Unidos. También se verá beneficiado el sector automotriz local.

For the first time in American History, we have replaced a disastrous Trade Deal that REWARDED outsourcing with a truly FAIR and RECIPROCAL Trade Deal that will keep jobs, wealth and growth right here in AMERICA! pic.twitter.com/bDe8IV9DyD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020