Denise Dresser pide a López Obrador garantizar libertad de expresión; él se compromete

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a garantizar la libertad de expresión y a no permitir leyes que persigan y criminalicen a los periodistas.

Durante la conferencia mañanera, la periodista Denise Dresser, quien retomó la denuncia del exgobernador Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, dijo que hay una reforma promovida por la Fiscalía General de la República que pretende perseguir y castigar con cárcel la calumnia, y le pidió garantizar que eso no suceda.

“¿Usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted? ¿Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir una persona como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna?”, preguntó Dresser. “¿Usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas?”.

López Obrador respondió: “Claro que sí, por convicción”. “No eso no va a pasar, no va a pasar porque no somos iguales, o sea, eso te lo puedo garantizar. Y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie, no lo hemos hecho”.

Y agregó: “A diferencia de los conservadores, nosotros tenemos ideales, tenemos principios, pero sobre todo nos importan mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral pública; el conservadurismo, su doctrina es la hipocresía. Entonces, somos distintos, somos diferentes, eso se va a ir entendiendo. Hay quienes por falta de información nos confunden y hay quienes, porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan, o sea, difaman con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna”.

Dresser le espetó: “Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian. En eso dicen que son diferentes, pero son iguales”.

El presidente dijo que se deben evitar dichas prácticas, y buscar que se “mantenga el debate de ideas sin faltarle el respeto a nadie”