Reaparece Verónica Castro en un video en redes; dice que el final del año fue difícil

La actriz y conductora Verónica Castro reapareció este martes en redes sociales a través de un video en el que agradeció el apoyo de sus seguidores.

En la grabación difundida en su cuenta oficial de Twitter, Castro, con voz entrecortada, señaló que los últimos meses no han sido fáciles.

“Sí ha sido un año, el final de año ha estado difícil, el comienzo de año también. Han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes y estoy feliz, estoy con mucha paz”, expresó.

Ustedes son muy importantes en mi vida después de mi familia GRACIAS por todo ❤️🙏 pic.twitter.com/OBPvIzsnOi — Verónica Castro (@vrocastroficial) January 28, 2020

“Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme. Dios me los bendiga a todos, gracias por estar aquí” y agradeció los mensajes que le envían a través de redes sociales.

“Quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras, por todo lo que han estado presentes, mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas”, manifestó la actriz, quien el año pasado anunció su retiro del mundo del espectáculo, luego que la conductora sinaloense, Yolanda Andrade, revelara que se había casado simbólicamente con ella.

Castro negó haber sido pareja sentimental de Andrade y haberse casado con ella.

“Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”, añadió en la misma entrevista.

“La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión. Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz. ¡DLB!”, escribió en Instagram.