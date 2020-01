Genaro García Luna también habría recibido sobornos de los Beltrán Leyva

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, también habría recibido sobornos del cártel de los Beltrán Leyva.

De acuerdo a un documento de la fiscalía estadounidense dirigido al juez Brian M. Cogan y Edward R. Korman de la Corte del Distrito Este de Nueva York, difundido por el periodista Keegan Hamilton, de Vice News, hay nueva evidencia que mostraría que García Luna no sólo favoreció al cártel de Sinaloa.

#BREAKING: US prosecutors link Genaro Garcia Luna to Ivan Reyes Arzate, a member of an elite Mexican police unit specially vetted by the DEA.

Reyes Arzate is accused of leaking secrets to Beltran-Leyva Organization "for at least hundreds of thousands of dollars of bribes" pic.twitter.com/3P6r7Mj5X5

