Dos ataques en centros nocturnos en EU dejan cuatro muertos y 20 heridos

Dos tiroteos en centros nocturnos en ciudades de Estados Unidos dejaron cuatro personas fallecidas y 20 heridas.

Uno de los atentados ocurrió afuera del club nocturno 9ine Ultra Lounge, ubicado en la Autopista 40 y Noland Road, en la parte sureste de la ciudad de Kansas City, a las 23:00 horas del domingo, tiempo local, cuando un sujeto llegó y comenzó a dispararles a quienes hacían fila para ingresar, en el sitio murió una mujer, mientras que el tirador fue asesinado por un guardia de seguridad.

BREAKING: @kcpolice & @CityOfIndepMO police on scene of a shooting at a nightclub on Highway 40 off South Noland Road. @41actionnews pic.twitter.com/uLgzLtgfLM

— Andres Gutierrez (@AFGutierrez) January 20, 2020