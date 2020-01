‘Yo creo que hay otras (opciones)’, señaló Jiménez Espriú sobre rifa de avión presidencial

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, desconocía que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el avión presidencial podría ser rifado a través de la Lotería Nacional, con un costo por “cachito” de 500 pesos.

Al ser cuestionado sobre el tema respondió:

“Se va a subastar, la rifa es un boleto y usted se lo gana, no”.

¿Es factible la rifa del avión presidencial? Así contestó el Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, quien desconocía el plan de AMLO.

Un reportero le explicó que López Obrador incluso habló que en el sorteo se venderían 6 millones de “cachitos”

“Seis millones, no, no creo, ¿cuántos?. El reportero le repitió la información y Jiménez Espriú expresó: “ah, no sé entonces”. “No lo oí, pero no se me había ocurrido”.

Mencionó que es una de cinco opciones, pero que “hay otras más próximas, pero vamos a ver”.

Esta mañana el Presidente López Obrador informó que además de la rifa, se están considerando cuatro opciones más para vender el avión presidencial “José María Morelos”, como que una una de las dos personas interesadas en la compra ofreciera el precio de avalúo de 130 millones de dólares, intercambiar el avión al gobierno de Estados Unidos por equipos médicos, como ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X, entre otros, para ser utilizados en hospitales público, la venta de la aeronave en 12 partes a empresas nacionales y rentar el avión en 15 mil dólares por hora más costo de mantenimiento.