Cuestiona Morena a tesorero por desfalco al IPES, ISSSTESIN e inversiones

El secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Carlos Ortega Carricarte, fue insistentemente cuestionado por diputados de Morena por los adeudos millonarios al Instituto Estatal de Pensiones (IPES), el desfalco al ISSSTESIN, poca transparencia en el gasto e inversiones y el no ejercicio de los recursos etiquetados a la presa Santa María en 2019.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del informe del gobernador Quirino Ordaz Coppel, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez Peña, señaló que resulta imposible no hacer un recuento de daños e imposible no contabilizar el despilfarro de recursos públicos de ejercicios anteriores.

Al participar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, señaló las inversiones cuantiosas en infraestructura que hasta el día de hoy son elefantes blanco que sólo generan un egreso sin retorno como el edificio Homex.

Ortega Carricarte sostuvo que el gasto del gobierno estatal ha estado regido por una política de austeridad y una administración enfocada al gasto social, a lo que se ha sumado el cero endeudamiento.

Al ser interrogado sobre no haber ejercido 119 millones que fueron etiquetados en 2019 para los afectados de la presa Santa María, argumentó que no fue posible pagar a los comuneros porque se continua en pláticas con ellos para llegar a un acuerdo sobre la base de la indemnización que pudiese ser no solamente de sus tierras y viviendas, sino también bienes adjuntos.

Es un tema complicado, expuso, en el que participan comuneros, funcionarios estatales, por lo que al no haberse ejercido el monto destinado en 2019, éste pasó para la atención de otras prioridades como inversión en infraestructura, pago de pasivos de periodos anteriores y gastos en programas sociales.

Al participar en una comparecencia conjunta con el director de ISSSTESIN, Jesús Ernesto Delgado Valverde, enfatizó que la inversión pública del gobierno estatal ha priorizado el gasto en carreteras, obras hidraúlicas y hospitalarias.

El tesorero estatal advirtió a los diputados la urgente necesidad de realizar un nuevo esquema de fondo para homogenizar el sistema de pensiones para evitar el inminente colapso que pudiesen tener los gobiernos estatal, municipales y juntas de agua potable.

Advirtió que actualmente gran parte de los egresos se van al pago de pensiones y jubilaciones para darle sustentabilidad.

En su intervención, el director de ISSSTESIN, habló sobre la complicada situación que vive la institución desde hace 20 años, por lo cual se ha iniciado una serie de acciones al interior para enfrentar el quebranto económico que vive, como el cerrar la tienda de autoservicios que se tenía en Culiacán, para ahí dar cabida a las oficinas centrales y dejar de pagar renta, y evitar las cuantiosas pérdidas que el establecimiento tenía cada año.

Con el cambio de estrategia, ahora ISSSTESIN, en lugar de vender en tiendas, buscará acomodar créditos entre el gremio magisterial, quienes podrán ahora adquirir electrodomésticos en el comercio local.

Enfatizó que desde que inició el gobierno de Quirino Ordaz Coppel se ha empezado a recibir el 5 por ciento del fondo de vivienda que ha permitido contar con recursos por 300 millones de pesos y lanzar una convocatoria para crédito a trabajadores en activo y jubilados.

Por parte del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Faustino Hernández Álvarez, manifestó su aprobación al desempeño del gobernador Quirino Ordaz Coppel, al ejercer el gasto social con sensibilidad social, austeridad, transparencia y eficiencia.

Destacó que la vocación social del gobierno estatal se refleja en que el 66.2 por ciento del gasto se destina a educación, salud y protección social.

Abundó que el manejo de las finanzas estatales en Sinaloa, tanto en los ingresos como en los egresos, ha sido reconocido a nivel nacional por la Tesorería de la Federación, y a nivel internacional por calificadores internacionales.

En el encuentro con diputados, grupos de maestros jubilados y pensionados increpaban al director de ISSSTESIN, y gritaban que el organismo había sido la caja chica del PRI, o “¡el ratero eres tú!”, “¡que regresen lo robado!”.

Tras la exposición inicial de los funcionarios estatales fueron cuestionados por los diputados de Morena, PRI y PT a lo largo de casi tres horas que duró la comparecencia, la segunda de nueve programadas por el Congreso del Estado.

A la comparecencia no asistieron diputados del PAN, PAS ni el PRD. Fue notoria la ausencia de por lo menos la mitad de diputados integrantes de la presente Legislatura.