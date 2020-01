Dámaso López el ‘Licenciado’ podría reducir su condena

Dámaso López Núñez, el Licenciado podría recibir una reducción a su sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos.

De acuerdo al periodista Alan Feuer, del diario New York Times, los fiscales federales solicitaron una reducción de la sentencia, luego que en noviembre de 2018 el operador de Joaquín el Chapo Guzmán, se declarara culpable de tráfico de cocaína.

La reducción se otorgaría luego que aceptara declarar contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, en el llamado Juicio del Siglo.

Feuer publicó en Twitter un documento sellado bajo secreto, en el que se señala que el Licenciado comparecerá ante la corte del Distrito Este de Virginia el próximo 7 de febrero, en donde se discutirá la moción de reducción de su condena.

“Un poco más de un año después de que Damaso López Núñez, jefe de gabinete del Chapo Guzmán, fuera condenado a cadena perpetua, los fiscales federales están pidiendo que reduzca su sentencia. Dámaso fue un testigo importante en el juicio de Guzmán. No sabemos qué plazo menor quiere el gobierno porque la moción está sellada”, escribió el periodista.

