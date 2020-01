Conductora de televisión se burla del labio de Joaquin Phoenix y le ‘llueven’ las críticas (video)

La conductora de televisión Wendy Williams se burló del actor Joaquin Phoenix, protagonista de la película Joker, al señalar que el actor tiene “el rostro fracturado y labio leporino”.

Durante el programa de televisión The Wendy Williams Show primero hizo alusión a la mirada penetrante del actor, después con un gesto con la mano simuló tener el labio del actor y aseguró que a Phoenix se le nota la cicatriz, que éste tiene arriba del labio, cuando se quita el bigote.

