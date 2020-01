Piden a ciudadanos oponerse a planta de amoniaco

La asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Democracia llamó a las familias de Los Mochis a sumarse al movimiento ¡Aquí No!, que se opone a la construcción de la planta de amoniaco en la bahía de Topolobampo, porque es peligrosa para la salud, y de riesgo inminente para los habitantes de las comunidades cercanas, incluyendo la ciudad.

Guillermo Padilla Montiel, presidente del organismo, dijo que la industria cuenta con aval del gobierno, pero es rechazada por la población cercana porque el grupo Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) no es claro en la propuesta y da evasivas sobre el riesgo real para la población. “El llamado es a las madres de familias para que defiendan la vida de sus hijos y se opongan a la industria, que traerá muerte en caso de una fuga, por pequeña que esta sea. No estamos hablando de la vida de animales, sino de la vida humana”.

Francisco Villegas Elizalde, médico, dijo que al inhalar amoniaco, el ser humano fallecerá o tendrá secuelas clínicas de por vida porque el fertilizantes se convierte en ácido cuando se combina con los fluidos corporales, mientras que los vapores de benceno que saldrán de los tanques de almacenamiento de combustibles y otros productos para el campo son cancerígenos. “Realmente estamos ante una bomba de tiempo. El llamado a universo en contra de la planta de amoniaco debe prenderse en la sociedad y manifestarse porque de construirse, toda la comunidad está en riesgo”.

Ramón Palacios Polanco, especialista en petroquímica, afirmó que en caso de una fuga, GPO no tiene forma de controlar el destino de la nube tóxica, y todo ser vivo, incluyendo los humanos, morirán en cuanto respiren el amoniaco o tendrán secuelas graves de por vida.

Ex trabajador de Dupon, petroquímica productora de fertilizantes, comentó que aunque los inversionistas aseguren que la planta es segura, no hay forma de garantizarla por lo que el riesgo será inminente y constante. “Ninguna planta de amoniaco es totalmente segura, y siempre existe un riesgo alto de siniestros.

En tanto Alfonso Cota Sánchez, miembro del Colegio Nacional de Arquitectos Capítulo Sinaloa, aseguró que la ubicación de la planta de amoniaco es lo que la hace mortal para los habitantes del municipio porque no hay rutas de escape de la nube tóxica.

“Los de Topolobampo y de los alrededores están peor que Los Mochis, porque ellos no podrán salir ni para el mar ni para la ciudad, quedaron atrapados de por vida porque la planta está en medio de sus probables rutas de evacuación. “Al permitir la planta de fertilizantes, sellarán sus destinos”, dijo.