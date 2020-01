México pedirá a EU y a otros países devolución de bienes o recursos de ‘políticos corruptos’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López dio a conocer que pedirá a Estados Unidos y a otros países que regresen los bienes y recursos asegurados a “los políticos corruptos” o “delincuentes comunes”, como es el caso de Genaro García Luna, exSecretario de Seguridad Pública, y César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua.

“Vamos a crear el mecanismo para hacer las gestiones en el gobierno estadounidense y en otros gobiernos para que se devuelva lo que tiene los políticos corruptos en Estados Unidos o los delincuentes comunes, claro el tema de García Luna, y del ex Gobernador en Chihuahua, porque son propiedades en Estados Unidos, departamentos, residencias aquí y allá”, dijo durante la conferencia mañanera.

El mandatario reiteró que todo lo que se logre recuperar será utilizado para “el bienestar del pueblo”, motivo por el cual también, apuntó, nació el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dio a conocer Sin Embargo.

“Estamos incluso haciendo trámites en otros gobiernos. Ayer hablaba de la venta del avión presidencial. ¿Qué queremos? Que nos paguen con equipos de rayos x, con ambulancias para los hospitales, con tomógrafos, lo que no tienen los hospitales”, recordó.

Al ser cuestionado por los avances de la investigación en contra del abogado Juan Collado, acusado de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, López Obrador precisó que esa información está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras que de la indagatoria sobre Eduardo Medina Mora, exMinistro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reveló que esa dependencia tiene dos averiguaciones en proceso.

“En el caso del ex Ministro Medina Mora, conforme a la Constitución me presentó su renuncia y en la renuncia me expresa que va a atender asuntos legales. La Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto. No puedo decir más porque no me corresponde. Ya sobre los delitos es la Fiscalía, tengo la información de que son dos averiguaciones las que están abiertas”, afirmó.