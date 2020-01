Madonna cuestiona a Donald Trump por ‘inventar guerra con Irán’

La cantante Madonna cuestionó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la “guerra que inventó con Irán” para distraer a su país de su impugnación por el Congreso, durante el segundo concierto que ofreció la noche de ayer martes en Lisboa dentro de la gira “Madame X”.

En el Coliseo lisboeta, Madonna también defendió los derechos del colectivo LGTBI y de los inmigrantes, y se despidió, tras dos horas y media de música, con el grito “el pueblo al poder”, publicó Efe.

The Storm isn’t in the air…………..Its Inside of Us! 🔥 #darkballet #madamextheatre #lisboa pic.twitter.com/zkuRGfPXuW

— Madonna (@Madonna) January 14, 2020