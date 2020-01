Anuncia rector de la UAS que por falta de recursos aún no pagarán quincena

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, anunció que por ausencia de radicación de recursos aún no se pagará la quincena a los trabajadores de la Casa Rosalina.

Mencionó que de llegar la ministración correspondiente al mes de enero del presupuesto federal se analizará la posibilidad de pagar el salario el día de hoy.

En reunión con funcionarios de la administración central, Guerra Liera indicó que estará la institución a la espera de los recursos y de la explicación del por qué no han llegado, si es por cuestiones administrativas o si es por detención de recursos.

“Quiero pensar que tiene que ver con lo del convenio (…) quiero pensar que es una situación de trámite y de detalles que ellos implementan, lo cierto es que el recurso no ha llegado; vamos a estar atentos para cuando llegue informar y decir se podrá pagar hoy o mañana”, dijo.

Al continuar con la Jornada Informativa que inició la semana pasada ante el condicionamiento de entrega de recursos a las universidades públicas a cambio de modificaciones a sus contratos colectivos de trabajo e incluso a las leyes orgánicas, el Rector hizo el llamado a la comunidad universitaria a mantenerse unida y a darse cuenta “que hay crisis en casa”.

Explicó que con la Jornada de Información desde la semana pasada se han tenido una serie de reuniones intensas para socializar no solo la situación de la UAS, el cierre del año anterior, los compromisos que se hicieron y los apoyos que se lograron, sino para dar a conocer que hay una dinámica en el país donde están siendo afectadas las universidades públicas.

Señaló que 2019 fue un año sumamente difícil donde el Gobierno Federal anunció que no habría apoyos extraordinarios para el cierre de año y detalló cómo algunas universidades consiguieron y conveniaron recursos para cerrar el año, sin embargo a algunas se les entregó hasta el 31 de diciembre y a otras, entre ellas la UAS, aún no se les ha entregado ese apoyo comprometido por parte del Gobierno Federal.

Recordó que la Universidad pudo cerrar el año gracias al apoyo del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y de no haber sido por ello aún los universitarios estarían en espera del pago de su aguinaldo y tal vez la segunda quincena de diciembre.

Una vez más el Rector citó como ejemplo de lo que está pasando el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit, a quien le modificaron unilateralmente su Ley Orgánica y ante lo cual se generó una inconformidad nacional entre las universidades del país que se pronunciaron en contra de esta acción por considerarlo una violación a la autonomía universitaria.

De igual forma se refirió al desplegado que publicaron nacionalmente los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, quienes reivindican en él y exigen respeto a la autonomía de las universidades además de exigir que se repongan en la Universidad Autónoma de Nayarit los procedimientos.

“Eso nos llena de una amplia confianza de que las universidades no sólo no están en cuestionamiento sobre el presupuesto que reciben, sino que se les estará respetando su mecanismo de decisión de elección, de implementación de medidas de ingreso y de manejo aplicación de recursos”, expresó Guerra Liera al indicar que este día las 33 instituciones que integran el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) también sacan un desplegado que respalda el sentir de los legisladores.

Guerra Liera enfatizó que va a ser momento de unidad entre los universitarios, sobre todo porque hay señalamiento de dispendios por parte de las universidades.

“Hoy se ha condicionado la entrega de presupuesto a que las universidades asumamos cambios que tienen que ver con el Contrato Colectivo de trabajo, nos han pedido medidas de austeridad y lo hemos hecho”, dijo refiriéndose a la reducción en un 15 por ciento al salario del Rector y 85 funcionarios.

Precisó que al firmar el convenio para hacer llegar los recursos para cierre de año hubo condicionamientos de que se quiten prestaciones que tienen los trabajadores en la UAS por encima de lo que marca la ley y se dio como plazo el mes de marzo para hacer dichos cambios.

Consideró que hay un ambiente en la Universidad de que hay equilibrio presupuestal y que cada que el Rector plantea que no hay recursos, los universitarios dicen que no es cierto, ante lo cual enfatizó que se debe hacer conciencia de que sí hay problemas en la Universidad y la solución no está en pelearse con el rector o con el sindicato ni entre los mismos universitarios.

El Rector lamentó que a pesar de que la UAS tiene una gran cantidad de logros son aspectos que no han facilitado el presupuesto que se requiere.

Al tocar el tema de la jubilación dinámica consideró que hay aspectos que se pueden revisar y prescindir de ellos para conservar los de mayor impacto y aclaró que no se trata de perjudicar a alguien en especial.

“Hoy nos hemos dedicado a hablar con directores y consejeros universitarios para sensibilizar: sí pasa en la Universidad, hay problemas estructurales que han sido sorteados por la gestión, por el apoyo del Gobernador o el apoyo de funcionarios pero necesitamos darnos cuenta que hay crisis en casa, necesitamos la participación de todos”, manifestó.

El dirigente universitario adelantó que el 22 de este mes se reunirán los rectores de las diferentes universidades que tienen problemas de presupuesto con diputados federales en la idea de hacerles saber la situación en que se encuentran y buscar un camino de comunicación y compromisos para atender esta situación.