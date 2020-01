Ahora un diputado acusa a cajero por asalto al salir de un banco en la CdMx (video)

El diputado de Morena, Emmanuel Vargas Bernal, denunció a través de un video que fue asaltado al salir de un banco en la Ciudad de México, y culpó al cajero que lo atendió de ser cómplice.

En la grabación el legislador narra que al salir de la sucursal del banco BBVA, ubicada en el centro comercial conocido como Towncenter El Rosario, en la Alcaldía Azcapotzalco, dos sujetos a bordo de una motocicleta le pidieron justamente la cantidad que había retirado y muestra al cajero que lo atendió, acusando que el lo “puso”.

“Me acaban de asaltar y este cabrón es el cajero que me acaba de poner”, acusa el legislador. “Me interceptó una motocicleta y me pidió exactamente la cantidad que yo había retirado del banco”.

Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire. #TownCenter #Azcapotzalco agradezco a los oficiales que me brindaron el apoyo. pic.twitter.com/ekcZV9DsJz — Emmanuel Vargas Bernal (@Emmanuel_CDMX) January 13, 2020

En Veracruz, un hombre encaró a la cajera de un banco debido a que, al salir de la institución, sujetos le pidieron la cantidad exacta de efectivo que había retirado

“Voy llegando al banco. Acabo de retirar dinero y me asaltaron. Las fulanas que me atendieron le dieron información a los motociclistas”, dijo la víctima en la videograbación.

“A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos. Sabían en qué bolsa me los metí. Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste que esperara cinco minutos para darme billetes de 500. Tú le diste el pitazo a los rateros”, reclamó el hombre a la cajera.

Al tomar relevancia en medios, las autoridades del estado abrieron una carpeta de investigación, y varias personas fueron detenidas. En las últimas horas trascendió que uno de los cómplices podría ser familiar de la empleada del banco, aunque la institución lo niega.