Policías disparan y lanzan gas lacrimógeno a manifestantes en Teherán (videos)

La policía y otras fuerzas de seguridad iraníes emplearon munición real y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que protestaban contra las autoridades por negar en un principio que habían derribado un avión ucraniano de pasajeros, según parecían mostrar videos difundidos el lunes en internet.

No había reportes inmediatos en los medios estatales iraníes sobre el incidente cerca de la plaza de Azadi, o Libertad, en Teherán. Los choques se habrían producido tras una convocatoria de protestas el domingo por la noche.

Videos enviados al centro y más tarde verificados por The Associated Press mostraban una multitud de manifestantes huyendo del lugar mientras caían latas de gas lacrimógeno entre la gente.

Surreal. Standing in the middle of the Uni. of #Toronto Convocation Hall as people sob for the victims of #IranPlaneCrash & I get this HORRIFIC vid from a friend in #Tehran, she is standing over a bridge watching the protest as they are shot at by what she thinks R rubber bullets pic.twitter.com/aw6fuzOVS4

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 12, 2020