Aunque esperará los tiempos, confirma Sergio Torres intenciones electorales

El secretario estatal de Pesca y Acuicultura, Sergio Torres Félix, confirmó que sí tiene aspiraciones electorales para el 2021, aunque señaló que esperará los tiempos para ello y sumarse a una eventual campaña.

“Yo sí aspiro, y ustedes saben que yo sí me animo. Yo no ando mandando mensajes ni tratando de… no. Aspiro pero yo sí me animo, pero obviamente vamos a esperar los tiempos que marque la ley, pero estamos listos y aparte me siento fuerte, me siento bien, me siento capacitado, entonces estamos listos”, señaló.

La declaración se dio durante una rueda de prensa donde el secretario anunció una inversión de 93 millones de pesos para este año para el sector, así como el programa estatal de Empleo Temporal 2020 que destinará 40 millones de pesos a las familias pesqueras durante la temporada de veda de captura de especies.

En el pasado proceso electoral, Sergio Torres fue uno de los que levantó la mano por el PRI para ser el candidato a la gubernatura, quedando a un lado, por lo que señaló que en esta ocasión esperará los tiempos respecto a una candidatura de su partido o algún otro organismo.

“Por eso no hay que adelantar los tiempos, yo lo que te puedo decir es que me siento capaz, me siento fuerte y listo, pero hay que esperar los tiempos. Estamos en la política y obviamente que todos aspiramos, al que le pregunten que si aspira y que diga que no, les está echando mentiras”.

Luego de que circularan imágenes sobre un espectacular con la leyenda “anímate, Chuy, es hora de transformar a Sinaloa”, en una presunta alusión electoral, Torres Félix señaló que de su parte no es necesaria esa publicidad.

“No, no, yo no ocupo eso, mijo. Digo, ahí está la historia y todos tenemos una historia, nuestros antecedentes en materia política ahí están… estamos puestos”.