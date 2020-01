AMLO se reúne con los LeBarón; promete justicia en multihomicidio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este domingo con integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller y se comprometió a obtener justicia en el asesinato de nueve de sus integrantes, ocurrido el 4 de noviembre de 2019 en límites de Sonora y Chihuahua.

Desde Bavispe, Sonora, luego de la reunión en el rancho La Mora, el mandatario aseguró que “nos vamos a seguir reuniendo para que no se olviden estos hechos lamentables, y sobre todo (para) que haya justicia”.

Será dentro de dos meses que el presidente y los familiares de las víctimas se reúnan nuevamente en Hermosillo, Sonora, o en la Ciudad de México, pero que dentro de cuatro ó seis meses él regresará a Bavispe.

Se actuó desde los primeros días, hay información que no podemos revelar por el debido proceso que se sigue en estos casos, pero tengo que agradecer a la Semar, la Sedena, la SSPC que actuaron desde los primeros días, y se tiene información que ha ayudado mucho a la FGR para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y castigar a los responsables. Se está avanzando y va a haber justicia”, sentenció.

Entre los planteamientos surgidos en la reunión de este domingo, resalta un monumento en honor a los seis niños y tres mujeres víctimas, en el sitio donde ocurrió el ataque, informó Joaquín López Dóriga.

También, hacer un reconocimiento especial a quienes desde los primeros momentos y a pesar del peligro, fueron al rescate de las víctimas.

López Obrador aseguró que como presidente de México le gustaría estar con todos los familiares de víctimas de la inseguridad y la violencia, pero que debido a sus responsabilidades no puede hacerlo en todos los casos.

Pero trato de estar lo más que puedo estar con familiares de víctimas, y sobre todo estoy ocupado y comprometido, me aplico en que las cosas mejoren en nuestro país, no de palabra sino con hechos. Estamos buscando la reconciliación, la paz en México, que es fundamental. sin la tranquilidad, sin la paz, no se puede vivir, tenemos que lograr la pacificación de México”, señaló.

En materia de inseguridad y violencia, López Obrador aseguró que el mexicano no es malo por naturaleza, sino que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino equivocado de la delincuencia, de ahí que se deban atender primero las causas.