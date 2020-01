Estudiante dispara en colegio de Torreón; muere una maestra y el agresor

Un menor de 12 años disparó en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila y luego se suicidió. En el ataque murió una maestra y seis personas más resultaron heridas.

El Coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la Región Laguna, Adelaido Flores, confirmó que el agresor era alumno de sexto grado en el plantel ubicado frente al Bosque Venustiano Carranza.

Otro profesor y cinco alumnos más resultaron heridos, mismos que fueron trasladados al Sanatorio Español. Dos de ellos fueron ingresados a quirófano.

Padres de familia acuden al colegio #Cervantes, lugar donde está mañana un estudiante disparó contra varios compañeros, logrando herir a 4 alumnos, matar a su propia maestra y finalmente logrando suicidarse.#torreón pic.twitter.com/gRwDKT5l2T — YankuikMx (@yankuikmx_) January 10, 2020

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante acudió al lugar de los hechos, donde lamentó lo sucedido y agregó que presuntamente el menor llegó al Colegio con dos armas, por lo que ya se busca a sus padres, ya que el menor vivía con su abuela.

Zermeño señaló que el alumno tenía un destacado desempeño escolar y que vivía con su abuela, por lo que se desconocen los motivos que lo llevaron a cometer el crimen.

“Los padres no lo atendían, seguramente tenía un tipo de problema que no se reflejaba, me informan en la escuela que no presentaba signos de algún tipo de alteración”, señaló en entrevista para Foro Tv.