Dedican Feria del Libro Mazatlán 2020 a la memoria de Javier Valdez

Brigada Para Leer en Libertad toma la Plaza Machado

“La lectura aleja la violencia y trabaja por la paz, este es el primer festival y llegó para quedarse muchos años”, asegura el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

La Asociación Civil Brigada Para Leer en Libertad, formada por 13 personas consagradas a promover el placer de la lectura, dedica el Festival del Libro Mazatlán a la memoria del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas.

Paloma Saís y Marina Taibo, de Brigada Para Leer en Libertad, consagradas a promover el placer de la lectura en el país, no le dieron la razón al corrido A Mazatlán de José Alfredo Jiménez de que aquí en el puerto la vida se pasa sin llorar.

En la Plazuela Machado, sede del Festival del Libro Mazatlán, Marina Taibo, hija del escritor Paco Ignacio Taibo II, y de Paloma Saiz, lloraba al recordar a Javier Valdez, cuando invitado por ellas, acudía a presentar sus libros a las ferias del libro organizadas por la Brigada Para Leer en Libertad, en la Ciudad de México.

Después de la charla de la Brigada para leer en Libertad, celebrada la noche del miércoles 8 de enero, Marina Taibo, recuerda las palabras de Javier Valdez.

“Javier nos decía, ‘siempre tengo que venir (a la Ciudad de México) yo con las maletas y llenarlas (de libros) porque ustedes no van a mi tierra’; entonces decidimos dedicarle este Festival a Javier Valdez, aunque sea tarde, pero vinimos”.

Paloma Saiz amiga de los libros y del fundador de Ríodoce, dice:”Él siempre fue a nuestras ferias, yo creo que lo debemos haber tenido como en cinco o seis ferias del libro, que nosotros lo invitamos y que él siempre, siempre estuvo dispuesto, no solo a apoyarnos yendo gratuitamente, sino además darnos textos para que los publicáramos”.

Añade que Javier Valdez, no era solamente un verdadero amigo de ellas y de Paco Ignacio Taibo II, sino también de los libros, y el asesinato del fundador del semanario Ríodoce, ocurrido el 15 de mayo de 2017, a dos cuadras de las oficinas del periódico en Culiacán, ha sido una historia terrible.

Marina Taibo, casi sollozando, cuenta una anécdota de la vez que Javier Valdez presentó en la feria del libro en el Zócalo, en la carpa de la Brigada para Leer en Libertad, su libro, Los Morros del Narco.

Rememora que de pronto se levantó una señora para decirle a Javier Valdez lo importante que fue para ella que escribiera el nombre de su hijo en su libro y que había viajado hasta la Ciudad de México a agradecérselo de corazón.

“A mi hijo me lo mataron y usted contó la historia de mi hijo, y usted no sabe lo que significa para mí que usted haya puesto en el papel, la historia y el nombre de mi hijo; porque yo sé que así no lo vamos a olvidar”, le dijo la señora a Javier.

Mariana Taibo recuerda que en la feria del libro a la que asistió Javier Valdez, había alrededor de mil personas y todo el público lloraba a moco tendido.

“No mire, lloraba la señora, Javier y las mil personas del público que estábamos alrededor de ella, a moco tendido; de ese tamaño era el impacto de Javier; yo creo que es uno de los momentos más emocionantes que ha habido en mi vida”, dice Mariana.

En la Plazuela Antonio Machado, el miércoles 8 de enero, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, con mucho agradecimiento inauguró la Feria del Libro Mazatlán 2020.

Sostiene: “Para mi es un honor, es un gusto, es un placer recibir aquí a quienes coordinan las Brigadas Para Leer en Libertad, a Paloma, a Marina, estamos agradecidísimos, muy agradecidos del apoyo que nos han dado para hacer realidad algo que necesitábamos en Mazatlán”.

““La lectura, el amor a la lectura, para leer en libertad, precisamente y como dice el eslogan ‘leer para la paz’, es importante, este evento va a llegar para quedarse muchos años, cada día va a ser mejorado, mejor cuidado”, asegura.

En la Plaza Machado, el alcalde estuvo acompañado de Paloma Saiz y Marina Taibo, coordinadoras de la Brigada para leer en libertad; Alonso Guerra coordinador del festival y las promotoras de lectura María Félix Raygoza y Karina Castillo, e igualmente las regidoras Guadalupe Aguilar y María Isabel Gamboa.

“Queremos que la gente descubra el placer de la lectura, nos dedicamos a promover la lectura en las zonas conurbadas y estados cercanos a la ciudad de México, a donde nos permiten llegar nuestros recursos”.

“Creemos que Mazatlán sí lee; en los stands van a encontrar libros a precios muy bajos”.

“Quiero decirles que vamos a estar aquí el domingo, que quiero agradecer verdaderamente al Químico, a todo el equipo de Cultura, a todos los que han hecho posible esta feria, porque verdaderamente creemos que Mazatlán sí lee”, comenta Paloma Saiz.