AMLO defiende a Santiago Nieto ante señalamientos de Gertz Manero

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el trabajo de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ante el reclamo que ayer hizo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que “hay unidades” del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia.

“Santiago no hace nada sin consultar con el presidente. No es echarle la culpa a él”, aseguró durante su conferencia de esta mañana.

Ayer por la noche, durante la cena que el presidente tuvo en Palacio Nacional con embajadores y cónsules de México en el extranjero, Gertz Manero comentó que la Fiscalía ha sido “muy respetuosa” de la presunción de inocencia y el debido proceso; no obstante, dijo, “hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno que no respetan esa presunción” y ponen en riesgo los procesos, de acuerdo a la agencia Apro.

Cuestionado al respecto, este jueves López Obrador reviró:

“Vamos a reunirnos. Santiago no hace nada sin consultar con el presidente. No es echarle la culpa a él. Es que también, hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero, no me corresponde. Lo tiene que hacer otro servidor público, pero siempre y cuando no se afecte el debido proceso. Estamos obligados a actuar con legalidad, nos vamos a poner de acuerdo”.

El mandatario federal agregó:

“Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar. Qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites que si puede hacer la UIF en cuanto a información y qué no puede hacer”.

En un tono conciliador, el tabasqueño reconoció la protesta de su excolaborador en la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal:

“Vamos a definir bien los campos y esto se va a arreglar, porque sí hubo esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en el ejercicio de sus facultades y hay que respetar”.

No obstante, destacó la importancia de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF): “es muy importante la UIF, por aquello de que, si quieres dar con el delincuente, síguele la pista al dinero”.

Recientemente, Santiago Nieto ha hecho declaraciones a la prensa sobre la existencia de investigaciones o denuncias contra exfuncionarios de gobiernos anteriores, entre ellos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal; Edgar Elías Azar, exembajador en los Países Bajos y expresidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino; Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical petrolero; los Legionarios de Cristo, y la exprimera dama, Martha Sahagún, entre otros.