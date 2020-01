Viral: Niña camina por una cornisa en el quinto piso de un edificio en España (Video)

Una pequeña fue captada mientras caminaba despreocupadamente por una cornisa desde un quinto piso en un edificio en Tenerife, España.

El video que se hizo viral, muestra a la menor, que sale por una ventana y camina por la cornisa, que no tiene ninguna protección, para tratar de llegar hasta un balcón.

Como no puede subir el barandal regresa nuevamente por la peligrosa cornisa para entrar nuevamente por la ventana.

De acuerdo a diversos medios, el video fue grabado por turistas finlandeses en la zona de Playa Paraíso.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife… I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ

