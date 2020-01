Cancelan programas de salud

Modificaciones y cancelación de programas de salud para 2020, son “simulaciones”, afirman

El Gobierno de México, no dará continuidad a 20 de 33 programas de salud que actualmente operan en el país, esto por tratarse de “simulaciones” o “proyectos de papel”, según declaraciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Los programas señalados son los relacionados con entrega de píldoras anticonceptivas, interrupción legal del embarazo, obesidad y diabetes.

López-Gatell afirma que la reducción en los programas no es una eliminación de los mismos, sino la integración de las acciones que estaban fragmentadas.

Durante años, se dispuso de alrededor de 10 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para solventar los costos de atención a padecimientos complejos e intervenciones mayores.

“De qué sirve que lleguen las medicinas si no hay quien las use adecuadamente o no se usan porque carecen de un diagnóstico oportuno… se daba dinero sin considerar el entorno, las deficiencias y con un impacto de beneficio a la salud mínimo”, agregó.

Respecto a la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, comentó que, aunque tiene una base técnica y científica impecable por estar sustentadas en un trabajo de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México, “a los 10 minutos se enchueca porque el enfoque de las intervenciones sumamente reduccionista”.

La citada Estrategia Nacional que operó de 2012 a 2018, se encerró en el sector público, con una débil y vaga formulación multisectorial y se redujo a un mecanismo de comunicación social, que seguramente fue muy costoso y del cual no hay documentación de evaluación de su impacto en la famosa campaña “Chécate, Mídete, Muévete” frente a la oferta desmedida de productos chatarra, con bajo valor nutricional, altamente calóricos.

“Fue un programa bien financiado, pero radicalmente desviado al sustento científico. Continuó absorbiendo, en esta nueva administración, alrededor de 500 millones de pesos”, declaró el subsecretario, tras referir que se instaló el Grupo Intersectorial de Salud y Alimentación, para sustituir esa estrategia e impulsar verdaderamente un programa que ponga en la mesa de los mexicanos alimentos sanos y se atiendan las causas de obesidad y diabetes.

Insabi en marcha. Brindará atención gratuita a los no afiliados

El INSABI es el Instituto de Salud para el Bienestar, este ya comenzó a operar desde el 1 de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud.

El nuevo Instituto estará brindando servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; se hará bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

Los beneficiarios del INSABI recibirán servicios médicos sin restricciones porque habrá atención universal para todos los padecimientos, incluidos aquellos que generan “gastos catastróficos”, para lo cual se ha creado el Fondo de Salud para el Bienestar; también recibirán medicamentos gratuitos y demás insumos requeridos para sus tratamientos.

Se llevará un registro de los beneficiarios, para el control de atención y el otorgamiento de medicamentos.

A diferencia de antes, con el INSABI las personas sin seguridad social no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos; solo deberán contar con CURP o presentar acta de nacimiento.

Para garantizar y mejorar la atención en los servicios públicos de salud, el INSABI reclutará a nuevos médicos y enfermeras con sensibilidad social, con alto sentido de la ética profesional y que estén dispuestos a trabajar en las regiones de mayor marginalidad del país, por lo cual recibirán estímulo adicional.

El INSABI garantizará el abasto de medicamentos y el equipamiento suficiente para la atención de los beneficiarios en todos los niveles de atención a la salud, además que rehabilitará y ampliará la infraestructura médica.