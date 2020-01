Sylvia Paz Díaz Camacho y una reelección a modo en la UAdeO

El 12 de diciembre se daba la noticia: Sylvia Paz Díaz Camacho había sido designada por unanimidad en la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Occidente como Rectora, un segundo periodo que se dio a modo y con una Ley Orgánica, y reglamento, con vacíos legales.

Llegará en medio de una inconformidad que creció entre la comunidad universitaria, encabezada por el cuerpo de doctores y el sindicato que se formó al interior.

Para llegar a un segundo período, según se establece en la legislación interna, la Junta de Gobierno, que se instaló a partir de la promulgación de la Ley Orgánica que dio autonomía a la Universidad, debió iniciar un proceso de auscultación.

Ese proceso consistió en preguntar a la comunidad universitaria, integrada por estudiantes, maestros, investigadores y trabajadores administrativos, sobre el trabajo de Díaz Camacho y si este era suficiente para poder trascender a un segundo período.

Fue un proceso de cuatro días, en donde los seis integrantes: Diego Alonso Gastélum Chavira, como Presidente, Gonzalo Armienta Hernández, como secretario, Glenda Judith Lizárraga Sánchez, Jaime Martuscelli Quintana, Juan Pedro Laclette San Román y Daniel García Urquidez, se entrevistaron con más de 2 mil personas.

Al mismo tiempo, se distribuyó una carta de apoyo a Díaz Camacho, promovida por un grupo de universitarios a su favor, bajo la premisa que los firmantes podrían tener beneficios traducidos en más horas clase o basificaciones.

“No tenemos claridad sobre el proceso legal en el ella solicitó, ante la Junta de Gobierno, un segundo período. Ya que ni la rectora ni la propia Junta lo han aclarado”, declaró uno de los integrantes del Cuerpo de Investigadores, quien solicitó anonimato por temor a represalias.

“El proceso de ‘auscultación’ estuvo desaseado, se recurrió a viejas prácticas de presión para que la gente —profesores, alumnos y personal administrativo— firmaran en favor de la continuación de la rectora”.

Miembros del Cuerpo de Investigadores señalaron a Ríodoce que previo a las firmas, se les mostró su situación laboral y, de manera velada, el riesgo de perder el trabajo.

Además, acusaron, durante 2019 se entregó nombramientos como forma de negociar, así como la desaparición de categorías para profesores, sin dejar en claro las actividades de investigación, y se estableció en el reglamento la restricción de publicar resultados sin previa autorización de la Universidad, añadiendo que todos los resultados deberán pasar a ser propiedad de la Universidad, sin excepción alguna.

La auscultación fue selectiva. Las entrevistas con la comunidad universitaria se dieron y la Junta de Gobierno decidió por dar continuidad a Díaz Camacho. Ocurrió en una sesión que se desarrolló en Mazatlán, la cual duró más de tres horas, según se indicó en un comunicado de la Universidad.

Entre las razones, se explicó, fue que se encontró que en la gestión de Díaz Camacho hubo un incremento sustancial de la matrícula y de becas para estudiantes, el crecimiento de la infraestructura educativa y la inclusión de la UAdeO en el padrón de Universidades Públicas Estatales de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México.

Sin embargo, tanto el Sindicato como el Cuerpo de Investigadores y el de Doctores señalaron dos inconsistencias.

La primera consiste en lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica, que indica que la Sede Legal de la Universidad es la Ciudad de Los Mochis, así como el Artículo 7 del reglamento de la Junta de Gobierno, que indica que las reuniones deberán ser en el domicilio legal.

Los disidentes cuestionaron la designación, porque esta se realizó en Mazatlán y no en Los Mochis.

La segunda inconsistencia es que el Artículo 27 de la Ley Orgánica indica que para ser Rector o Rectora se debe ser miembro de la comunidad universitaria durante un periodo no menor a los tres años.

Díaz Camacho inició en la Comunidad el 5 de enero del 2017, cuando fue designada por Enrique Villa Rivera, entonces Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

Es decir, cuando se decidió dar continuidad a Díaz Camacho como Rectora, aún no tenía los tres años en la comunidad, situación que causó inconformidad al interior.

Gonzalo Armienta Hernández, Doctor Investigador en Derecho Constitucional y secretario en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Occidente, aseguró que el proceso, pese a las inconformidades, fue transparente y legal.

“En todo lo que viene siendo la auscultación vimos que había una gran aceptación de la comunidad universitaria a favor de ella”, aseguró en entrevista para Ríodoce.

—La ley habla de las reuniones de la Junta y debió haberse hecho en Los Mochis.

—No, lo vimos muy bien, ni la Ley ni el Reglamento establece dónde va a ser la comparecencia, no lo señala, que debe de ser en las instalaciones de la Universidad, no fuera, y en cualquier instalación de la Universidad y por cuestiones de tiempo lo hicimos de esa manera, porque empezamos desde El Fuerte. No podía ser de otra manera por el tiempo de los externos.

—¿Cuánto tiempo fue?

—Fueron cuatro días, lunes El Fuerte y Ahome, martes Guasave y Guamúchil, miércoles Culiacán, y Jueves Mazatlán.

—La Ley establece que la persona que asuma debe ser de la comunidad académica al menos tres años, la Rectora todavía no los cumple…

—La interpretación es que los va a cumplir cuando empiece su nuevo mandato, su nuevo rectorado. La Ley no te señala que debe tener tres años al momento de la convocatoria o al momento de reunirse el Consejo. La Ley señala que para ser Rector debe haber tenido al menos tres… haber formado parte de la comunidad al menos tres años, entonces al momento… ella cumple tres años cuando tome otra vez protesta.

El 5 de enero de este Díaz Camacho cumplirá tres años dentro de la Comunidad Universitaria y será el 6 de enero cuando rinda protesta en su segundo periodo, situación que la hará legítima Rectora, porque la Ley Orgánica no tiene alguna restricción para ello.

El Sindicato, liderado por Francisco Félix Félix ya anunció que se buscarán acciones legales, como la vía del amparo, con el fin de que la Junta de Gobierno repita el proceso de designación.

