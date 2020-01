Pide AMLO que en caso contra García Luna se juzgue a involucrados en EU y México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló pidió que en el caso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, se señale a todos los involucrados tanto en Estados Unidos como en México.

“Ojalá y se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México, porque hubo operativos que se hicieron de manera conjunta, acuérdense del Rápido y Furioso. No nada más tiene que ver con los funcionarios del gobierno de México, también funcionarios, autoridades del gobierno de Estados Unidos”, dijo.

“Entonces, ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, con el tráfico de arma, con la delincuencia que afecta tanto en Estados Unidos como en nuestro país”.

Durante la conferencia mañanera, donde fue cuestionado sobre el supuesto acuerdo que busca García Luna con el gobierno estadounidense para no ir a juicio, reiteró que su gobierno no persigue a nadie, ni busca venganza.

“Nosotros no perseguimos a nadie, ya lo hemos dejado de manifiesto, no es mi fuerte la venganza, pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad: cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país, cuáles son los acuerdos, qué arreglos, si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios”, indicó.

“Nada de quedarse a medias, no a las medias tintas, justicia. Nada de simulación, nada de sólo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas, decir todo, hablar con libertad”.

El llegar al fondo en el caso contra el exfuncionario mexicano, añadió que ayudaría a la relación de México y Estados Unidos.

“Esto va a ayudar mucho a los dos países y es un caso que puede significar un cambio en la relación para que de esa forma las autoridades, tanto de Estados Unidos como de nuestro país, se atengan a la legalidad, a la transparencia, que no haya acuerdos en los sótanos del poder, que haya transparencia”, mencionó.

“Entonces, esa es mi respuesta. O sea, a fondo en este caso, sería de gran utilidad el avanzar en este caso. Tiene la misma trascendencia o posiblemente más que el caso de Odebrecht. Estamos hablando de asuntos de seguridad, de violencia, en el que han perdido la vida mucha gente. Es un caso que amerita ir al fondo. Ese es mi punto de vista”.