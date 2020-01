‘No culpable’, la reacción de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn

Llegó con uniforme de prisionero y grilletes a la Corte de Brooklyn en Nueva York

Entró buscando la mirada de su familia. Precedido por el sonido de los grilletes contra el suelo, Genaro García Luna llegó a la sala 2A de la Corte Distrital Este de Nueva York vistiendo un uniforme carcelario color caqui con sudadera gris y tenis de lona. El 3 de enero de 2020 fue su primera comparecencia ante la corte neoyorquina que le presentó tres cargos de conspiración para traficar cocaína y uno por declaraciones falsas ante las autoridades estadounidenses.

La ropa de prisionero y los ojos tristes del ex funcionario, esposado de las manos en la sala, contrastaban con el traje elegante y mirada adusta que se le veía en fotos cuando era secretario de Seguridad Pública.

Una vez iniciada la audiencia, la juez magistrada Peggy Kuo enlistó los cargos que enfrenta el acusado mientras éste escuchaba, parado frente a ella, con una intérprete que le traducía parada a su izquierda. La traductora, que vestía un poncho tejido color blanco, fue la misma mujer que le tradujo —casi un año atrás— su veredicto a Joaquín Guzmán Loera, en ese entonces vistiendo un suéter rojo.

García Luna enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos de conspiración para traficar cocaína, que la fiscalía puntualizó habría sucedido entre 2001 y 2012. Las pruebas para su acusación incluyen el testimonio de Jesús Reynaldo Zambada García, hermano del Mayo, y de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, uno de los operadores del cártel de los Beltrán Leyva y que fue detenido en 2010 por la Policía Federal. El Grande se acogió en México al programa de testigos protegidos.

Pasadas las 14:30 horas, el ex funcionario mexicano se declaró no culpable. Los fiscales Erin Reid y Ryan Harris representaron al gobierno estadounidense y no descartaron la posibilidad de llegar a un acuerdo con el acusado antes de llegar a juicio. La fiscal Reid pidió que García Luna permanezca detenido por el momento dada la gravedad de los crímenes que enfrenta y por su alto riesgo para fugarse, debido a sus viajes frecuentes a México (el más reciente en noviembre de 2019), enorme fortuna personal y nexos con las altas esferas de la política mexicana.

Por su parte, Cesar de Castro, el abogado de oficio que lo representó en la comparecencia, concedió a la detención mientras organizan un paquete de fianza para presentar como alternativa.

La siguiente audiencia, para tratar los avances del caso, quedó agendada para el 21 de enero ante el juez asignado al caso: Brian Cogan. Si García Luna no cambia su declaración para buscar un acuerdo con la fiscalía, el juicio podría empezar tan pronto como 70 días hábiles.

Después de la breve comparecencia, el llamado súper policía volteó a ver a su hijo, su hija y su esposa con ojos vidriosos. “¡Fuerza, amor!” le decía su esposa entre lágrimas, mientras los custodios escoltaban a García Luna fuera de la sala. “Te amamos, Pa”, añadió su hija, a la vez que su hijo se daba golpes en el pecho. El acusado alcanzó a hacerles señas con las manos antes de ser escoltado hacia fuera de la sala y de regreso a los grilletes.

La familia decidió no dar declaraciones. Salieron de la corte caminando por la banqueta, con chamarras gruesas para soportar el frío de Nueva York, acompañados únicamente por el abogado Martín Cano, de la firma que lo representó desde Texas.

Defenderse o negociar, las opciones de García Luna

Genaro García Luna, el Secretario federal más poderoso durante la administración del ex presidente Felipe Calderón, siempre fue acusado de proteger al cártel de Sinaloa, pero siempre logró salir avante, y para escapar de todas esas acusaciones se mudó a Miami donde fundó la compañía GL and Associates Consulting, y tuvo como socios a ex funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, el FBI y la DEA.

Tras instalarse en Florida, informó el USDOJ, “García Luna empezó una carrera empresarial especializada en seguridad, pero además continuó tomando medidas en los Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes”.

García Luna a través de su consultora en Miami comenzó a ofrecer servicios de perfiles de seguridad, análisis y tuvo clientes no sólo en Estados Unidos, sino en México. En los últimos años vivía una parte del año en Florida y otra en Ciudad de México.

En Miami, García Luna vivió entre 2012 y 2018 primero en una residencia en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares y luego en un lujoso penthouse en el norte de Miami.

Documentos públicos consultados por Univision mostraron que ambas propiedades eran de la familia Weinberg, quienes eran viejos amigos del ex funcionario y fueron contratistas de la Secretaría de seguridad, mientras él la dirigía.

García Luna fue secretario de seguridad pública durante la administración de Calderón Hinojosa, entre 2006 y 2012, pero antes, entre 2001 y 2005, encabezó la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox.

Varios especialistas en materia de seguridad han dicho que el proceso contra García Luna será interesante, pues generará una gran expectativa en cuanto a la evidencia sobre el grado de corrupción que hay en la administración mexicana, la cual tendría que ser expuesta por los fiscales durante el juicio.

Aunque es posible que el equipo de García Luna negocie con la fiscalía, es también probable que decida enfrentar al gobierno estadounidense, y de ser ese el caso y es encontrado culpable, el ex funcionario podría alcanzar una pena mínima de 10 años de cárcel, a cadena perpetua, además que el gobierno de Estados Unidos buscará todos los medios para decomisarle cuentas y propiedades que tenga a su nombre, para así compensar el daño hecho a ese país.

Artículo publicado el 05 de enero de 2020 en la edición 884 del semanario Ríodoce.